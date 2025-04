Les Bahamas sont l'une des stations balnéaires les plus pittoresques et les plus agréables au monde. Acheter un appartement ou une maison ici, c'est vivre dans une région à l'écologie préservée, aux plages blanches comme la neige et au climat chaud et ensoleillé qui dure toute l'année.

L'achat d'une maison aux Bahamas est également favorable en termes d'investissement. L'objet acheté peut toujours être loué ou revendu avec profit.