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Villas avec jardin à vendre en Azerbaïdjan

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1 propriété total trouvé
Villa 6 chambres dans Bakou, Azerbaïdjan
Villa 6 chambres
Bakou, Azerbaïdjan
Nombre de pièces 7
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 1 000 m²
Nombre d'étages 3
A vendre villa de luxe à distance de marche de la mer Nous offrons à la vente un chalet spa…
$2,41M
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