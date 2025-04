Les biens immobiliers à vendre en Azerbaïdjan achetés à Bakou, Sumgait et Ganja se caractérisent par un grand attrait pour l'investissement. Il s'agit des villes les plus grandes et les plus développées du pays, où l'objet acheté peut être loué de manière rentable ou vendu après un certain temps à un prix plus élevé. Ces lieux sont également bien adaptés à la résidence personnelle.