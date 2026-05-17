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Villas avec terrasse à vendre en Bakou, Azerbaïdjan

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1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Bakou, Azerbaïdjan
Villa 3 chambres
Bakou, Azerbaïdjan
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 240 m²
Nombre d'étages 2
Dans la zone prestigieuse et élite de la colonie de Badamdar, dans le 1er Massive, une villa…
$1,20M
T.V.A.
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Caractéristiques des propriétés en Bakou, Azerbaïdjan

avec Vue sur la montagne
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