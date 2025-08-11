Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  2. Azerbaïdjan
  3. Bakou
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Bakou, Azerbaïdjan

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Bakou, Azerbaïdjan
Maison 3 chambres
Bakou, Azerbaïdjan
Nombre de pièces 5
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 150 m²
Nombre d'étages 2
La propriété est située dans l'endroit le plus prestigieux et calme dans le centre du villag…
$209,691
Langues
