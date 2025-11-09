Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Autriche
  3. Bezirk Neunkirchen
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Bezirk Neunkirchen, Autriche

Neunkirchen
Appartement 3 chambres dans Neunkirchen, Autriche
Appartement 3 chambres
Neunkirchen, Autriche
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 942 m²
$404,930
Appartement 3 chambres dans Neunkirchen, Autriche
Appartement 3 chambres
Neunkirchen, Autriche
Nombre de pièces 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 742 m²
$295,021
Appartement 2 chambres dans Neunkirchen, Autriche
Appartement 2 chambres
Neunkirchen, Autriche
Nombre de pièces 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 712 m²
$341,299
