Immigration program to Australia

Programme australien d ' immigration

L'Australie offre un système d'immigration bien structuré avec divers moyens pour les travailleurs qualifiés, les étudiants, les familles et les investisseurs. Les principaux programmes comprennent le Programme de migration qualifiée (sous-classe 189, 190, 491), les visas d'étudiant (sous-classe 500), les visas de famille et de partenaire et les visas d'innovation et d'investissement pour les entreprises. Le système utilise une évaluation ponctuelle de la migration des personnes qualifiées, en tenant compte de l'âge, de l'éducation, des compétences en anglais et de l'expérience professionnelle. De nombreux visas mènent à la résidence permanente et à la citoyenneté australienne.