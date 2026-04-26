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Maisons à vendre en Mendoza, Argentine

1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Distrito Chacras de Coria, Argentine
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Maison 3 chambres
Distrito Chacras de Coria, Argentine
Nombre de pièces 13
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 2 330 m²
Niché dans l'une des principales capitales viticoles du monde, la propriété offre une expéri…
$650,000
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