  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Tirana
  4. Résidentiel
  5. Attique

Penthouses à vendre en Tirana, Albanie

1 propriété total trouvé
Penthouse 4 chambres dans Tirana, Albanie
Penthouse 4 chambres
Tirana, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 252 m²
Sol 13/13
Information on the property • New building with elevator • 13th residential floor • Total ar…
$768,708
