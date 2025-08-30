Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Albanie
  3. Saranda
  4. Résidentiel
  5. Villa
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Villas à vendre en Saranda, Albanie

1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Cuke, Albanie
Villa 4 chambres
Cuke, Albanie
Nombre de pièces 5
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 190 m²
Nombre d'étages 2
Villa à vendre dans petit village touristique à Saranda,AlbanieVilla est en première ligne a…
$954,944
Laisser une demande
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller