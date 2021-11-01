  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Риэлтор без границ

Риэлтор без границ

Russie, District fédéral central
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2005
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 3 mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Suomi, עִברִית
Site web
Site web
www.vrcrealt.com
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Agence immobilière Vip Realty Club - Une communauté d'experts russophones qui vivent dans plus de 18 pays. Présentation des plus grands développeurs dans des pays tels que : Géorgie ; Chypre du Nord ; Chypre ; Allemagne ; Turquie ; Espagne, Panama, Thaïlande, Bali, Serbie, Monténégro, Italie, Émirats arabes unis, France, Grèce, Bulgarie. Ainsi, nous offrons la possibilité d'investir dans de nouveaux bâtiments dans le monde entier sans marges ni commissions. Nous travaillons également avec le marché secondaire du logement en Italie, en Bulgarie, en choisissant soigneusement des objets liquides et des stratégies d'investissement pertinentes. Nous vous aiderons à élaborer une stratégie d'investissement avec un budget de 20 000 $. Nous émettrons des VNZH ; PMZH. Nous sélectionnons un établissement d'enseignement avec des entités gratuites et payantes. Nous avons des bureaux de représentation en Russie, en Biélorussie et au Kazakhstan. 

Prestations de service

Nous sélectionnons les biens immobiliers présentant le meilleur potentiel d'investissement,

nous participons aux ventes conclues avec nos clients

avec possibilité de bénéficier de réductions supplémentaires jusqu'à 15 %.

Nous réalisons le cycle complet de la transaction : 

De l'achat au fond de la fosse à la vente au stade de la construction (cession).

Nous vous aidons à obtenir un titre de séjour ; résidence permanente; citoyenneté.

Sélectionnez des établissements d'enseignement proposant un enseignement gratuit et payant.

Nous serons heureux de vous aider à résoudre votre problème. 

 

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 06:12
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Mes partenaires
2 développeurs 1 agence
Nouveaux bâtiments
Voir tout 60 nouveaux bâtiments
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Afficher tout Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Complexe résidentiel Wyndham UC88 BKK1
Sangkat Boeng Keng Kang Ti Muoy, Cambodge
depuis
$125,074
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 45
Surface 37–63 m²
2 objets immobiliers 2
Cherchez-vous un revenu passif à l'étranger sans risque? Appartement préparé en Asie avec 5* gestion et rentabilité garantie. Technologie SMART, niveau LUX. Meubles et machines clés en main. Plomberie - Allemagne, Suisse. Vue de l'est❤️Les appartements du complexe offrent une garantie de loy…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
63.0
221,522
Appartement
37.0
125,000
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Afficher tout Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Complexe résidentiel SeaVision Residence panorama kotoruu nevozmozno zabyt
Batoumi, Géorgie
depuis
$59,040
L'année de construction 2029
Nombre d'étages 31
Surface 29–61 m²
2 objets immobiliers 2
💎 Nouveau complexe donnant sur la mer🔥 Prépayer est en dessous du marché🔥 Augmentation des coûts de livraison à +48 %🔥 Rendement des investissements jusqu'à 12 % par anA vendre studios, appartements avec 1 et 2 chambres dans le complexe premium sur New Boulevard.Vers la mer - 100 m, fenêtres…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
61.0
122,000
Appartement
29.1
59,665
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel GREENS
Complexe résidentiel GREENS
Complexe résidentiel GREENS
Complexe résidentiel GREENS
Complexe résidentiel GREENS
Afficher tout Complexe résidentiel GREENS
Complexe résidentiel GREENS
Oba, Turquie
depuis
$160,265
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
LCD Greens Alanya / Oba The complex will be built to high standards and qualities at the premium level in construction and decoration.  COMPLEX STATUS: 1.8 meters to the sea 1 km from the State Hospital 400 meters to the Antalya-Mersin highway 1.3 km to the Metro hypermarket 4 km. …
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Appart-hôtel Piramida
Appart-hôtel Piramida
Appart-hôtel Piramida
Appart-hôtel Piramida
Appart-hôtel Piramida
Afficher tout Appart-hôtel Piramida
Appart-hôtel Piramida
Batoumi, Géorgie
depuis
$42,000
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 18
PYRAMIDEmulti-famillesDébut du nouveau boulevard2km de l'aéroport250m vers la mer100m du complexe RainbowAdresse de construction du complexe: Batumi, AdliaLivraison du complexe dans un cadre blanc - Août 2025Livraison du complexe avec réparations - Décembre 2025Versements sans intérêt jusqu'…
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Afficher tout Complexe résidentiel Flayt
Complexe résidentiel Flayt
Boreti, Monténégro
depuis
$166,469
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 6
Surface 53–67 m²
2 objets immobiliers 2
Je peux acheter sur un ordinateur !!Encombrement !Les bateaux dans ce complexe peuvent être achetés sur un ordinateur (pour les dirigeants de la Russie et des États-Unis) Черногории тоже есть программы).Преимущества покупки сейчас: - Близкая сдача дома - конец 2023 года - Черногория – готови…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.8 – 67.0
178,539 – 266,762
Agence
Риэлтор без границ
Laisser une demande
1 2 3
Agences à proximité
ConPro
Russie, District fédéral central
Propriété résidentielle 1
La société a été créée en tant qu'entreprise d'investissement, il y avait accumulation de services sur les clients, sur la livraison d'équipementm, sur les projets écologiques, comme le traitement des eaux usées, le recyclage de différents types de déchets. Au cours du processus de travail, …
Laisser une demande
Konglomerat nedvizhimost
Russie, District fédéral du Nord-Ouest
La société opère principalement sur le marché immobilier de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad, mais a également des ressources et des partenaires dans d'autres régions de la Russie et certains pays étrangers. Tous les employés de l'agence travaillent sur le terrain depuis plus d…
Laisser une demande
REAL AN
Russie, Saint-Pétersbourg
Année de création de l'entreprise 1999
Propriété résidentielle 202 Propriété commerciale 4 Location longue durée 27 Terres 63
L'agence immobilière «réelle» a acquis une réputation de fiabilité depuis son lancement sur le marché en 1999. L'agence fournit une gamme complète de services dans le domaine de l'immobilier à Saint-Pétersbourg et la région de Leningrad. Leurs professionnels hautement qualifiés avec une vast…
Laisser une demande
ДОМРЕПОСТ
Russie, District fédéral central
Année de création de l'entreprise 2002
Plus de 2 000 contrats achevés, 20 ans d'expérience dans l'industrie immobilière, du loyer quotidien à l'achat de gros biens immobiliers. Nous travaillons dans le domaine de la location de biens immobiliers résidentiels, commerciaux et suburbains. Nous avons l'expérience d'acheter des biens …
Laisser une demande
ООО «АН Академия»
Russie, District fédéral du Nord-Ouest
Année de création de l'entreprise 2005
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller