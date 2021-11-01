Риэлтор без границ

Prestations de service

Nous sélectionnons les biens immobiliers présentant le meilleur potentiel d'investissement,

nous participons aux ventes conclues avec nos clients

avec possibilité de bénéficier de réductions supplémentaires jusqu'à 15 %.

Nous réalisons le cycle complet de la transaction :

De l'achat au fond de la fosse à la vente au stade de la construction (cession).

Nous vous aidons à obtenir un titre de séjour ; résidence permanente; citoyenneté.

Sélectionnez des établissements d'enseignement proposant un enseignement gratuit et payant.

Nous serons heureux de vous aider à résoudre votre problème.