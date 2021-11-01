Риэлтор без границ

Agence immobilière Vip Realty Club - Une communauté d'experts russophones qui vivent dans plus de 18 pays. Présentation des plus grands développeurs dans des pays tels que : Géorgie ; Chypre du Nord ; Chypre ; Allemagne ; Turquie ; Espagne, Panama, Thaïlande, Bali, Serbie, Monténégro, Italie, Émirats arabes unis, France, Grèce, Bulgarie. Ainsi, nous offrons la possibilité d'investir dans de nouveaux bâtiments dans le monde entier sans marges ni commissions. Nous travaillons également avec le marché secondaire du logement en Italie, en Bulgarie, en choisissant soigneusement des objets liquides et des stratégies d'investissement pertinentes. Nous vous aiderons à élaborer une stratégie d'investissement avec un budget de 20 000 $. Nous émettrons des VNZH ; PMZH. Nous sélectionnons un établissement d'enseignement avec des entités gratuites et payantes. Nous avons des bureaux de représentation en Russie, en Biélorussie et au Kazakhstan.
Nous sélectionnons les biens immobiliers présentant le meilleur potentiel d'investissement,
nous participons aux ventes conclues avec nos clients
avec possibilité de bénéficier de réductions supplémentaires jusqu'à 15 %.
Nous réalisons le cycle complet de la transaction :
De l'achat au fond de la fosse à la vente au stade de la construction (cession).
Nous vous aidons à obtenir un titre de séjour ; résidence permanente; citoyenneté.
Sélectionnez des établissements d'enseignement proposant un enseignement gratuit et payant.
Nous serons heureux de vous aider à résoudre votre problème.