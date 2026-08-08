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Vasha Bolgaria

Bulgarie, Nessebar
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Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2013
Sur la plateforme
Sur la plateforme
1 mois
Langues
Langues
Русский, Български
Site web
Site web
vashabulgaria.com/
Temps de travail
Fermé maintenant
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À propos de l'agence

Agence immobilière "Votre Bulgarie" pendant plus de 12 ans fournit le soutien complet des transactions pour l'achat et la vente de biens immobiliers.

Pour les clients, nous offrons notre aide dans la sélection d'une option dans notre base de données, ensemble nous recherchons exactement l'endroit où il sera confortable pour vous, conformément à vos exigences. Nous effectuerons tous les contrôles nécessaires de l'appartement pour l'absence de charges, préparerons tout pour la transaction et serons avec vous jusqu'à la signature de la Loi notariale, ainsi que rester en contact et pour l'assistance dans les questions liées à la propriété de la propriété.

Les vendeurs immobiliers avec nous peuvent être calmes sur l'état de leurs appartements, assurez-vous de recevoir de l'argent de la vente. Les opérations à distance sont également effectuées si l'une ou l'autre des parties ou les deux ne peuvent pas être présentes en personne.

Bureau - Nessebar, rue Hristo Kudev 17
Les réunions au bureau doivent être organisées à l'avance.

Prestations de service

Pour l'acheteur.

- consultation sur le choix de l'immobilier - choix des options, organisation des points de vue - représentation de vos intérêts dans les négociations - soutien juridique et exécution des contrats d'achat et de vente conformément à la législation bulgare

Pour le propriétaire

- analyse de la propriété, départ d'un spécialiste à l'objet - réalisation d'un ensemble de mesures promotionnelles pour promouvoir l'objet sur le marché immobilier - représentation de vos intérêts dans les négociations - soutien juridique et exécution des contrats d'achat et de vente conformément à la législation bulgare

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