Thaïlande, Rawai
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2012
Sur la plateforme
1 année 9 mois
Langues
English, Русский
Site web
udomo1.com
À propos de l'agence

L'agence immobilière Udomo fournit une gamme complète de services sur le marché immobilier.

Depuis 9 ans, l'agence s'est imposée comme une communauté professionnelle fiable.

Les experts de l'entreprise sont soigneusement sélectionnés et prêts à effectuer des transactions de toute complexité. Dans notre travail, nous utilisons des technologies modernes pour l'analyse, la publicité et les transactions.

Des partenariats avec les grandes banques, les entreprises de construction et d'investissement, ainsi qu'un travail constant pour améliorer notre qualité de travail et notre professionnalisme, nous permettent de répondre aux intérêts de chaque client.

Merci de choisir notre entreprise!

Prestations de service

Udomo Company fournit toutes sortes de services de conseil, d'information, juridiques et autres, effectue toutes sortes de transactions avec des biens immobiliers résidentiels et commerciaux, des transactions avec des maisons résidentielles individuelles et des terrains, avec participation au capital dans la construction et d'autres services. La sécurité juridique est garantie.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 07:59
(UTC+7:00, Asia/Bangkok)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Quartier résidentiel Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Rawai, Thaïlande
depuis
$128,824
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 5
Le complexe résidentiel moderne Rawayana se compose de plusieurs parties et comprend 22 villas premium allant de 410 à 665 m², une copropriété de 108 appartements, un hôtel de 140 chambres et un complexe commercial et de divertissement. Toutes les villas de 4 à 6 chambres ont leur propre pis…
Agence
Udomo
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Afficher tout Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Complexe résidentiel Babylon Sky Garden II
Rawai, Thaïlande
depuis
$134,887
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 6
Surface 43–147 m²
35 objets immobiliers 35
Babylon Sky Garden II - Nouveau condominium avec vue sur la mer, situé à Rawai, Thaïlande.Un projet unique, distingué par le design italien et l'hospitalité traditionnelle thaïlandaise.Immeuble de cinq étages de 49 chambres et suites élégantes avec piscine privée.Chaque appartement dispose d…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
57.5 – 59.7
253,775 – 301,028
Apartment 2 chambres
68.9 – 147.2
217,909 – 742,580
Appartement
43.2 – 45.1
163,557 – 170,634
Agence
Udomo
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Afficher tout Complexe résidentiel Utopia Karon
Complexe résidentiel Utopia Karon
Karon, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 4
Utopia Karon – il s'agit d'un condominium à plusieurs appartements du promoteur australien Utopia Development, situé à 800 mètres de l'une des plus belles plages de Phuket – Karon. Il y a de nombreux hôtels prestigieux et des complexes hôteliers 5 étoiles à proximité. Ainsi que toutes les in…
Agence
Udomo
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Afficher tout Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Complexe résidentiel MONT AZURE LAKESIDE 5
Kamala, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
CONDOMINIUM LAKESHORE EN PLEINE PROPRIÉTÉ. MontAzure Lakeside est idéalement situé au pied d'une colline avec une vaste pente boisée descendant jusqu'à la plage. Un emplacement aussi pratique offre un accès pratique à l'ensemble de l'infrastructure exclusive de MontAzure.  Le projet de f…
Agence
Udomo
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Afficher tout Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Complexe résidentiel VIP Venus Karon
Karon, Thaïlande
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 8
VIP Venus Karon — Un complexe résidentiel de 8 étages en construction en Thaïlande, sur l'île de Phuket. Le projet comprend 214 logements d'une superficie de 24 à 35 m2 : studios et appartements 1 chambre. Le premier étage du VIP Venus Karon est réservé au stationnement, les 2ème et 8ème éta…
Agence
Udomo
Nos agents en Thaïlande
Udomo Thailand
Udomo Thailand
Nikita Zaycev
Nikita Zaycev
263 propriétés
Guzel Mingazova
Guzel Mingazova
1 propriété
Ilya Sokolov
Ilya Sokolov
