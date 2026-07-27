Prestations de service

Notre approche :

- Objectivité par rapport aux objectifs des investisseurs

- Sélection d'objectifs et de budgets spécifiques

Analyse financière du projet

- Analyse approfondie des modèles de marché et de revenu par les analystes professionnels

Sécurité juridique de l'opération

- Audit juridique complet

Appui après investissement (location, gestion)

- Gestion des loyers et contrôle des revenus

✓ Plan de sortie/révente

- Préparé avant l'investissement

Prix pour l'investisseur

- Oui. La même chose que directement (paie le développeur)

✓ Rentabilité des investisseurs

- Calculé selon des scénarios réels