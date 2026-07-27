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Hayat

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2022
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English, Русский
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À propos de l'agence

Nous aidons nos clients du monde entier à trouver et à acquérir les propriétés les plus attrayantes pour vivre, investir et générer des revenus passifs.

Prestations de service

Notre approche :

- Objectivité par rapport aux objectifs des investisseurs

- Sélection d'objectifs et de budgets spécifiques
Analyse financière du projet

- Analyse approfondie des modèles de marché et de revenu par les analystes professionnels
Sécurité juridique de l'opération

- Audit juridique complet
Appui après investissement (location, gestion)

- Gestion des loyers et contrôle des revenus
✓ Plan de sortie/révente

- Préparé avant l'investissement
Prix pour l'investisseur

- Oui. La même chose que directement (paie le développeur)
✓ Rentabilité des investisseurs

- Calculé selon des scénarios réels

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