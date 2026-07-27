Nous aidons nos clients du monde entier à trouver et à acquérir les propriétés les plus attrayantes pour vivre, investir et générer des revenus passifs.
Notre approche :
- Objectivité par rapport aux objectifs des investisseurs
- Sélection d'objectifs et de budgets spécifiques
Analyse financière du projet
- Analyse approfondie des modèles de marché et de revenu par les analystes professionnels
Sécurité juridique de l'opération
- Audit juridique complet
Appui après investissement (location, gestion)
- Gestion des loyers et contrôle des revenus
✓ Plan de sortie/révente
- Préparé avant l'investissement
Prix pour l'investisseur
- Oui. La même chose que directement (paie le développeur)
✓ Rentabilité des investisseurs
- Calculé selon des scénarios réels