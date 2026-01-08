  1. Realting.com
Thaïlande,
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
1 mois
Langues
English, Русский
Site web
www.facebook.com/share/17b2sJ5Gdx/
Temps de travail
À propos de l'agence

Sirel Estate 88 Co., LTD est votre partenaire global à Pattaya.
Nous ne travaillons pas comme des courtiers ordinaires : nous vous accompagnons lors de l'achat de biens immobiliers et créons une infrastructure pour une vie confortable, en mouvement et en investissement.

Nous offrons des solutions personnalisées pour vos objectifs et votre budget. Avec nous avec tact, honnête, sans pression, de manière transparente et professionnelle 24/7. Nous entendons votre demande et agissons clairement.

Déménagement et vie: visas, banques, transferts, questions relatives aux ménages, districts et écoles.
Investissements : objets liquides, analyses, projets fiables, négociations, gestion de bail.
Flippage: concepteurs, constructeurs, contrôle de qualité complet.

Nous sommes choisis pour le professionnalisme, l'éthique, la rapidité et l'infrastructure qui couvrent toutes vos tâches.

Sirel Estate 88 est votre partenaire de confiance à Pattaya.

Prestations de service

Sirel Estate 88 Co., LTD - Votre partenaire immobilier à Pattaya

Nous accompagnons nos clients à toutes les étapes : de la sélection d'un appartement ou d'une villa à l'appui total du déménagement, de la paperasse et de la gestion immobilière. Nous travaillons honnêtement, avec tact et professionnalisme 24/7.

Services de l'Agence

Sélection et achat de biens immobiliers

• Appartements, villas, maisons, maisons de ville
• Bâtiments neufs et marché secondaire
• Vues en ligne et transactions à distance
• Négociations avec les développeurs et les propriétaires
• Vérification des documents, escorte avant inscription

Décisions d'investissement

• Sélection des objets liquides
• Analyse du marché Pattaya
• Calcul du rendement
• Stratégies de location
• Gestion immobilière pour les investisseurs

Réinstallation et adaptation en Thaïlande

• Appui aux visas
• Assistance aux banques et paiements
• Traduction et communication avec les services thaïlandais
• Sélection des districts, écoles, infrastructures
• Résoudre les problèmes des ménages

Décollage et réparation

• Recherche de biens de revente
• Projet de conception
• Contrôle des constructeurs, conditions et qualité
• Préparation complète de l'objet à vendre ou à louer

Gestion des installations

• Règlement des locataires
• Contrôle des paiements
• Entretien de l'état des installations
• Reportage photo et vidéo, service 24/7

Acheter pour une entreprise thaïlandaise

• Consultations sur la structure de l'opération
• Préparation des documents nécessaires
• Accompagnement à l'inscription

Elena Bartdinskaia
Elena Bartdinskaia
72 propriétés
