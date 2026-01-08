À propos de l'agence

Sirel Estate 88 Co., LTD est votre partenaire global à Pattaya.

Nous ne travaillons pas comme des courtiers ordinaires : nous vous accompagnons lors de l'achat de biens immobiliers et créons une infrastructure pour une vie confortable, en mouvement et en investissement.

Nous offrons des solutions personnalisées pour vos objectifs et votre budget. Avec nous avec tact, honnête, sans pression, de manière transparente et professionnelle 24/7. Nous entendons votre demande et agissons clairement.

Déménagement et vie: visas, banques, transferts, questions relatives aux ménages, districts et écoles.

Investissements : objets liquides, analyses, projets fiables, négociations, gestion de bail.

Flippage: concepteurs, constructeurs, contrôle de qualité complet.

Nous sommes choisis pour le professionnalisme, l'éthique, la rapidité et l'infrastructure qui couvrent toutes vos tâches.

Sirel Estate 88 est votre partenaire de confiance à Pattaya.