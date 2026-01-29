  1. Realting.com
Riba Exclusive Real Estate

Turquie, Muratpasa
Type de compagnie
Année de création de l'entreprise
2022
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
English
Site web
www.ribaexclusive.com
À propos de l'agence

Riba Exclusive Real Estate: La porte d'entrée mondiale des investissements immobiliers méditerranéens

Créé en 2015 à Lara, Antalya, sous la direction visionnaire d'Ali Rıza Günal, Riba Exclusive Real Estate a établi un nouveau point de repère pour l'excellence des entreprises et des solutions immobilières de haut niveau dans la région méditerranéenne. Depuis sa création, l'entreprise a dépassé le courtage immobilier traditionnel en se concentrant sur la création d'espaces de vie exclusifs et la prestation de possibilités d'investissement stratégique.

Avec un vaste réseau de services qui s'étend sur la côte méditerranéenne et une équipe dédiée de plus de 50 experts-conseils, Riba Exclusive est l'une des structures les plus importantes de l'industrie. Le portefeuille de l'entreprise couvre une gamme sophistiquée d'actifs, y compris les propriétés résidentielles de luxe, les investissements commerciaux et la gestion de portefeuilles internationaux.

La philosophie opérationnelle de Riba Exclusive Real Estate repose sur trois piliers fondamentaux : l'intégrité absolue, la transparence totale et le professionnalisme sans compromis. Pour sa clientèle mondiale, l'entreprise agit non seulement en tant qu'agence, mais en tant que partenaire stratégique qui fournit des informations basées sur les données pour assurer une prise de décision éclairée et rentable.

Combinant plus d'une décennie d'expertise du marché local avec une approche moderne et dynamique, Riba Exclusive reste le visage professionnel d'Antalya dans l'immobilier international, comblant le fossé entre les investisseurs de classe mondiale et les propriétés les plus prestigieuses de la région.

Nos agents en Turquie
Burhan Uysal
Burhan Uysal
