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Redtower Property

Turquie, Muratpasa
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Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2021
Sur la plateforme
Sur la plateforme
2 années 8 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
www.redtowerproperty.com
À propos de l'agence

Gayrimenkul ve inşaat alanında bilgi birikimine sahip bir şirket olarak dünyanın her yerinden müşterilerimiz olmasından gurur duyuyoruz. Gayrimenkulde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biriyiz. Türkiye'den mülk satın almanın aşamasında yanınızda olacak desteği sağlıyoruz. Türkiye'de mülk satın almayı seçtiğinizde sizi havaalanında karşılıyoruz ve mülkünüzü aldıktan sonra Türkiye'deki mülkünüzle ilgili sa taille konuda yardımcı oluyoruz. Yıllardır profesyonel ekipleri ve sektör bilgisi ile performentans sergileyen firmamız, hem kendisini hem de iş ertaklarını kazandırma odağıyla iş yaptiğıı her alanda fark yarammaya devam etmektedir. Müşterilerimizi iş ortaklarımız olarak görerek satışlarımızı büyük bir titizlikle keşfetmeye çalışırken, iş ahlakı önemsediğimiz en önemli değerler arasındadır. Red Tower Property'nin ilk amacı sadece satış yapmak değil aynı zamanda %100 müşteri memnuniyati sağlamaktır. Biz de bu doyumu sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizle çalışmalarınızı tammlamanızı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza en iyi desteği sağlamak için gün boyu çalışıyoruz.

Prestations de service

Gayrimenkul ve inşaat alanında bilgi birikimine sahip bir şirket olarak dünyanın her yerinden müşterilerimiz olmasından gurur duyuyoruz. Gayrimenkulde Türkiye'nin önde gelen şirketlerinden biriyiz. Türkiye'den mülk satın almanın aşamasında yanınızda olacak desteği sağlıyoruz. Türkiye'de mülk satın almayı seçtiğinizde sizi havaalanında karşılıyoruz ve mülkünüzü aldıktan sonra Türkiye'deki mülkünüzle ilgili sa taille konuda yardımcı oluyoruz. Yıllardır profesyonel ekipleri ve sektör bilgisi ile performentans sergileyen firmamız, hem kendisini hem de iş ertaklarını kazandırma odağıyla iş yaptiğıı her alanda fark yarammaya devam etmektedir. Müşterilerimizi iş ortaklarımız olarak görerek satışlarımızı büyük bir titizlikle keşfetmeye çalışırken, iş ahlakı önemsediğimiz en önemli değerler arasındadır. Red Tower Property'nin ilk amacı sadece satış yapmak değil aynı zamanda %100 müşteri memnuniyati sağlamaktır. Biz de bu doyumu sağlamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Satış öncesi ve satış sonrası hizmetlerimizle çalışmalarınızı tammlamanızı sunuyoruz. Yatırımcılarımıza en iyi desteği sağlamak için gün boyu çalışıyoruz.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 14:56
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Turquie
TOROS CAGLAR
TOROS CAGLAR
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