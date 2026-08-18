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RED EXPERTS CO., LTD.

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À propos de l'agence

ROUGE Experts est une agence immobilière à Phuket spécialisée dans la sélection de biens immobiliers résidentiels et d'investissement en Thaïlande.

Nous accompagnons le client à toutes les étapes de l'achat : de la définition des objectifs et de la stratégie d'investissement à la sélection de l'objet, négociations avec le développeur, vérification juridique, traitement des transactions et support après-vente.

Notre travail est basé sur une approche analytique, une connaissance approfondie du marché local et un accent sur l'expérience client de qualité lors de l'achat de biens immobiliers à l'étranger.

Prestations de service
  • Sélection de biens d'investissement à Phuket
  • Sélection de biens immobiliers pour la vie propre
  • Consultations sur la stratégie de marché et d'investissement
  • Analyse des domaines, des projets et des développeurs
  • Négociations avec les promoteurs et accord sur les conditions d'achat
  • Inspection légale de l'objet et des documents
  • Soutien total de la transaction
  • Organisation des achats à distance
  • Appui après-vente
  • Contrôle de la construction et du transfert de l'installation
  • Assistance à la société d'exploitation et de gestion
Nos agents à l'étranger
Konstantin Belskij
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