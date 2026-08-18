RED EXPERTS CO., LTD.

À propos de l'agence

ROUGE Experts est une agence immobilière à Phuket spécialisée dans la sélection de biens immobiliers résidentiels et d'investissement en Thaïlande.

Nous accompagnons le client à toutes les étapes de l'achat : de la définition des objectifs et de la stratégie d'investissement à la sélection de l'objet, négociations avec le développeur, vérification juridique, traitement des transactions et support après-vente.

Notre travail est basé sur une approche analytique, une connaissance approfondie du marché local et un accent sur l'expérience client de qualité lors de l'achat de biens immobiliers à l'étranger.