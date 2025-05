Q Investments International

À propos de l'agence

Ceux qui connaissent mon approche savent que ma priorité est l'efficacité et la poursuite d'objectifs ambitieux tout en maintenant les normes éthiques les plus élevées et les meilleures pratiques de l'industrie. En tant que spécialiste expérimenté avec une position bien établie dans l'industrie immobilière, depuis des années j'ai amélioré mes compétences en négociation, vente, gestion d'actifs, immobilier et capitaux propres. J'ai une maîtrise en gestion d'entreprise et j'ai terminé un programme complet de gestion immobilière de deux ans. En outre, j'ai obtenu des licences internationales de courtage immobilier et participe activement à diverses formations et colloques liés au marché immobilier. Depuis de nombreuses années, je vends de nouveaux investissements en Pologne, en Grande-Bretagne et aux Émirats arabes unis.