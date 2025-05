ПроКвартал

Prestations de service

Valeurs PRO:

1. proactivité – vers des objectifs importants pour nous, quelles que soient les conditions et les circonstances;

2. transparence, confiance et sécurité à tous les stades de la coopération,

3. l'utilisation de technologies innovantes dans tous les processus opérationnels de l'agence,

4. système unique d'analyse du marché immobilier de la République du Bélarus. Nous savons tout de lui et plus encore...

5. la responsabilité de chaque employé et de l'organisme dans son ensemble pour le résultat,

6. l'auto-amélioration continue et la formation pour améliorer l'efficacité personnelle des employés et l'efficacité de l'agence,

7. créer une atmosphère harmonieuse pour tous les clients et employés,

8. Créativité dans la résolution des problèmes,

9. responsabilité sociale et environnementale de l'organisme envers la société et les générations futures – participation à des initiatives caritatives et coopération avec les organisations publiques;

10. le plein dévouement des employés à résoudre les problèmes des clients.