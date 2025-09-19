Praedium ONCOR International

À propos de l'agence

Praedium est une société de conseil professionnelle sur le marché immobilier commercial. Fondée en 2005, elle coopère avec des entreprises russes et internationales de premier plan en Russie depuis plus de dix ans.



Praedium offre une gamme complète de services dans les principaux domaines de l'immobilier commercial - bureaux de classe A et de classe B, l'immobilier industriel et commercial, les services dans le domaine du courtage, la représentation des clients corporatifs, les intérêts dans les transactions de location, la structure des transactions de placement, les transactions d'achat et de vente, ainsi que les conseils stratégiques, l'évaluation de la propriété et l'analyse.