Praedium ONCOR International

Russie, District fédéral central
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
4 années 4 mois
Langues
English, Русский
Site web
www.praedium.ru
À propos de l'agence

Praedium est une société de conseil professionnelle sur le marché immobilier commercial. Fondée en 2005, elle coopère avec des entreprises russes et internationales de premier plan en Russie depuis plus de dix ans.

Praedium offre une gamme complète de services dans les principaux domaines de l'immobilier commercial - bureaux de classe A et de classe B, l'immobilier industriel et commercial, les services dans le domaine du courtage, la représentation des clients corporatifs, les intérêts dans les transactions de location, la structure des transactions de placement, les transactions d'achat et de vente, ainsi que les conseils stratégiques, l'évaluation de la propriété et l'analyse.

Prestations de service

Sélection des locaux

Services de location

Soutien aux transactions

Évaluation des installations et des projets

Analyse du marché

Nos agents en Russie
Denis Nikolaev
Denis Nikolaev
2 849 propriétés
