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Palmera Elite Real Estate Brokerage

Émirats arabes unis, Doubaï
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
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2024
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Site web
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www.palmera.realestate
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À propos de l'agence

Palmera Elite Real Estate Brokerage est une agence immobilière basée à Dubaï, spécialisée dans les biens sur plan (off-plan). Nous collaborons avec les principaux promoteurs des Émirats arabes unis, d'Oman, de Chypre et de Géorgie et accompagnons les acquéreurs internationaux dans la sélection, la comparaison et l'achat de logements neufs et de biens d'investissement. La société est titulaire de la licence commerciale de Dubaï n° 1306924 et enregistrée auprès de la RERA sous l'ORN 40780. Nos conseillers parlent anglais, russe, hébreu, ukrainien, français et turc et suivent le client de la première sélection à la remise des clés.

Prestations de service
  • Vente de biens sur plan et neufs à Dubaï et dans tous les Émirats
  • Biens résidentiels et d'investissement à Mascate et en Oman
  • Biens à Chypre et en Géorgie (Batoumi, Tbilissi)
  • Réservation directe auprès du promoteur – sans commission pour l'acheteur
  • Comparaison des plans de paiement et des plans post-livraison
  • Analyse de rendement locatif et de ROI pour les investisseurs
  • Accompagnement sur la résidence par investissement immobilier
  • Contrats, enregistrement au DLD et Oqood
  • Réception du bien, gestion locative et revente
Nos agents en Émirats arabes unis
Demitri Askinadze
Demitri Askinadze
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