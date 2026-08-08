Palmera Elite Real Estate Brokerage est une agence immobilière basée à Dubaï, spécialisée dans les biens sur plan (off-plan). Nous collaborons avec les principaux promoteurs des Émirats arabes unis, d'Oman, de Chypre et de Géorgie et accompagnons les acquéreurs internationaux dans la sélection, la comparaison et l'achat de logements neufs et de biens d'investissement. La société est titulaire de la licence commerciale de Dubaï n° 1306924 et enregistrée auprès de la RERA sous l'ORN 40780. Nos conseillers parlent anglais, russe, hébreu, ukrainien, français et turc et suivent le client de la première sélection à la remise des clés.