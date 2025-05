ООО "ЕвентеБай"

À propos de l'agence

Augmentez le niveau de vos réunions d'affaires avec notre salle de représentation, située au 19ème étage du plus haut centre d'affaires Royal Plaza à Minsk, au cœur du quartier de Nemiga ! C'est un espace idéal pour les négociations avec les partenaires, les formations, les séminaires, les conférences, les master classes et les briefings.



Notre hall offre toutes les commodités nécessaires : la possibilité de montrer des vidéos et de connecter votre équipement. Le prix de location comprend WI-FI, TV moderne, ordinateur portable, tableau à feuilles et eau embouteillée, rendant votre préparation rapide et pratique. Pour maintenir une productivité élevée, nous pouvons également organiser une pause café afin que vous et vos invités puissiez vous reposer et se recharger.



En outre, le hall est équipé d'un système de climatisation supplémentaire qui fournit une atmosphère confortable même les jours les plus chauds. Dans vos mains est l'occasion de créer un environnement idéal pour des négociations réussies et une interaction efficace.



Ne manquez pas la chance de tenir vos événements au plus haut niveau - réservez notre salle aujourd'hui et ouvrez de nouveaux horizons pour votre entreprise!