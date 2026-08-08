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OD Brokers Sp. z o. o.

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OKEASK
Pologne, Varsovie
Année de création de l'entreprise 2017
Propriété résidentielle 1167 Propriété commerciale 87 Location longue durée 201 Terres 31
Agence immobilière à Varsovie. Nous sélectionnons les appartements à vendre, les maisons et les propriétés commerciales en fonction de vos besoins à la fois sur le marché primaire, y compris la propriété au stade de la construction, et sur le marché immobilier secondaire. Notre objectif est …
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Your Invest Home
Pologne, Katowice
Année de création de l'entreprise 2021
Nouveaux bâtiments 99 Propriété résidentielle 250 Propriété commerciale 4 Location courte durée 1
Nous offrons une assistance pour l'acquisition de biens immobiliers dans 18 pays, ainsi que pour l'adaptation à un nouveau pays après le déménagement (enregistrement de résidence temporaire ou permanente). Nous assistons à la sélection des biens immobiliers d'investissement dans les régions …
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Starter House
Pologne, Varsovie
Année de création de l'entreprise 2017
Starter House est une agence immobilière spécialisée à Varsovie pour les migrants et les entrepreneurs de la CEI et des pays baltes. Approche individuelle. Nous sélectionnons rapidement et avec profit n'importe quel type de propriétés: location, achat, vente à Varsovie. Avec une large base d…
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Keller Williams Poland
Pologne, Voïvodie de Grande-Pologne
Année de création de l'entreprise 2020
Keller Williams (1983) est un leader sur le marché mondial des ventes de biens immobiliers.De nombreux éditeurs, dont Forbes, ont reconnu l'entreprise comme l'une des agences immobilières les mieux notées. Nous opérons actuellement dans 52 pays, ce qui nous aide à trouver des propriétés pour…
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TAIRAGROUP SP z O.O.
Pologne, Cracovie
Année de création de l'entreprise 2017
Propriété commerciale 4
TAIRAGROUP est une entreprise polonaise-ukrainienne dont le siège est à Cracovie, en Pologne.
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