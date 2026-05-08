À propos de l'agence

L'agence immobilière NovusPro opère sur le marché immobilier slovène depuis 8 ans.

Pour nos employés, le client est toujours au premier plan. Nous travaillons honnêtement, avec toute la responsabilité et le désir de vous aider à résoudre votre problème de logement ou d'investissement au moment le plus opportun. Nous apprécions votre temps et la sécurité de vos transactions. Contactez notre agence et nous vous aiderons à :

- acheter / vendre un bien immobilier ;

- retirer / louer un logement ;

- trouver des locataires responsables ;

- préparer, vérifier et rédiger correctement les documents nécessaires à la transaction ;

- évaluer avec compétence l'objet d'investissement en termes de bonne utilisation et de rentabilité projetée

- trouver la maison de vos rêves.

Nous fournissons à nos clients uniquement des photos et des vidéos de haute qualité, et nous traduisons également facilement le processus de transactions immobilières en ligne si cela convient à notre client.