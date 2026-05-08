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NovusPro

Slovénie, Log pri Brezovici
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Agence immobilière
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2 années 9 mois
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English, Русский, Slovenščina
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À propos de l'agence

L'agence immobilière NovusPro opère sur le marché immobilier slovène depuis 8 ans.  
Pour nos employés, le client est toujours au premier plan.  Nous travaillons honnêtement, avec toute la responsabilité et le désir de vous aider à résoudre votre problème de logement ou d'investissement au moment le plus opportun. Nous apprécions votre temps et la sécurité de vos transactions. Contactez notre agence et nous vous aiderons à :
- acheter / vendre un bien immobilier ;
- retirer / louer un logement ;
- trouver des locataires responsables ;
- préparer, vérifier et rédiger correctement les documents nécessaires à la transaction ;
- évaluer avec compétence l'objet d'investissement en termes de bonne utilisation et de rentabilité projetée 
- trouver la maison de vos rêves.
Nous fournissons à nos clients uniquement des photos et des vidéos de haute qualité, et nous traduisons également facilement le processus de transactions immobilières en ligne si cela convient à notre client.

Prestations de service

-Assistance à la création d'une entreprise en Slovénie

-Obtention d'un permis de séjour en Slovénie

-Achat ou vente de biens immobiliers

-Gestion de la propriété

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