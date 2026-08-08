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Nest Invest global

Royaume-Uni, Grand Londres
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2011
Sur la plateforme
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Langues
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English
Site web
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www.nestinvest.global
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À propos de l'agence

Nest Invest Global est un cabinet de conseil en investissement immobilier international spécialisé dans les nouvelles opportunités de construction et de location hors plan soigneusement sélectionnées sur les marchés internationaux émergents et à forte croissance.

Nous travaillons directement avec les promoteurs immobiliers et les propriétaires de projets établis pour identifier les possibilités d'investissement avec un fort potentiel de croissance du capital, de revenus locatifs et de style de vie.

Nous nous concentrons sur les marchés où nous croyons que les investisseurs peuvent avoir accès à des débouchés intéressants à un stade plus précoce de leur développement, y compris l'Indonésie, Zanzibar, le Brésil, la Géorgie, la République dominicaine, le Panama et d'autres destinations internationales émergentes.

Contrairement à un portail immobilier traditionnel, nous adoptons une approche axée sur la recherche en matière de sélection des biens. Nous évaluons les développements, les développeurs, les emplacements, les structures d'investissement, les performances de location projetées et les risques potentiels avant de présenter des opportunités à nos clients.

Nous travaillons également avec des agents immobiliers internationaux, des courtiers et des partenaires professionnels d'orientation, offrant un accès à certains développements à l'étranger et à des structures de commission attrayantes de partenaires.

Notre objectif est simple : rendre l'investissement immobilier international plus transparent, accessible et géré professionnellement pour les investisseurs.

Prestations de service
  • Investissements immobiliers internationaux
  • Ventes de biens non planifiés
  • Ventes de biens neufs
  • Investissement Villas & Appartements
  • Résidences de marque et propriétés gérées par l'hôtel
  • Propriétés de location de vacances à haut rendement
  • Diligence de l'investissement immobilier
  • Développeur & Développement Évaluation
  • Analyse des possibilités d'investissement
  • Bâtiment du portefeuille de la propriété internationale
  • Financement des développeurs & Flexible Structures de paiement
  • Possibilités de revenu locatif garanti
  • Conseil international en investissement immobilier
  • Investissement immobilier pour les acheteurs étrangers
  • Partenariats internationaux d'agents et de courtiers
  • Opportunités de renvoi et de co-brokerage

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