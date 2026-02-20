Prestations de service

1. Achat et vente de logements

• Sélection d'appartements sur le marché secondaire (avec des réparations prêtes ou clé en main).

• Achat de nouveaux bâtiments (sélection au stade du creusement, dans les maisons en construction et commandées).

• Vente de biens immobiliers (clé en main: évaluation, préparation, placement de publicité, impressions).

• Autres transactions (vente simultanée d'un appartement existant et achat d'un nouvel appartement).

• Vente de biens immobiliers de banlieue (maisons, chalets, parcelles).

• Forclusion urgente.

2. Investissement et immobilier commercial

• Sélection d'objets à investir (maisons à revenus, studios à louer, locaux commerciaux).

Investissement dans de nouveaux bâtiments au début des ventes (vente de créances).

• Recherche de biens immobiliers commerciaux (bureaux, locaux de vente au détail, entrepôts, commerce prêt à l'emploi).

3. Locations

• Location (recherche de locataires, conclusion de contrats, contrôle des paiements).

• Sélection de logements à louer (appartements, chambres, maisons pour une longue période).

4. Services spécialisés (juridiques et financiers)

• Soutien juridique aux transactions (contrôle de la pureté de l'objet, préparation des contrats, enregistrement à Rosreestr).

• Aide à l'obtention d'une hypothèque (sélection d'une banque, approbation, y compris pour les programmes préférentiels et pour les familles avec enfants).

• Soutien à des opérations complexes (avec la participation de mineurs, de capitaux propres, de capitaux de maternité, de prêts hypothécaires militaires).

