г. Калининград, ул. Черняховского, 6, офис 108, 110
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2022
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Русский
Site web
Недвижимость.39
Temps de travail
Ouvrez maintenant
À propos de l'agence

Nous sommes une équipe de professionnels unis par un seul objectif : rendre les transactions immobilières simples et agréables. Notre agence rassemble des experts de tous les domaines : de la sélection de logements secondaires et de nouveaux bâtiments à l'aide juridique et à l'analyse des investissements. Vous rêvez d'une maison pour votre famille ou cherchez un investissement rentable? Nous choisirons l'option parfaite et prendrons tous les problèmes. Nous résolvons les problèmes de n'importe quel niveau de complexité d'une manière amicale, mais avec une compétence maximale.

Prestations de service

1. Achat et vente de logements

• Sélection d'appartements sur le marché secondaire (avec des réparations prêtes ou clé en main).
• Achat de nouveaux bâtiments (sélection au stade du creusement, dans les maisons en construction et commandées).
• Vente de biens immobiliers (clé en main: évaluation, préparation, placement de publicité, impressions).
• Autres transactions (vente simultanée d'un appartement existant et achat d'un nouvel appartement).
• Vente de biens immobiliers de banlieue (maisons, chalets, parcelles).
• Forclusion urgente.

2. Investissement et immobilier commercial

• Sélection d'objets à investir (maisons à revenus, studios à louer, locaux commerciaux).
Investissement dans de nouveaux bâtiments au début des ventes (vente de créances).
• Recherche de biens immobiliers commerciaux (bureaux, locaux de vente au détail, entrepôts, commerce prêt à l'emploi).

3. Locations

• Location (recherche de locataires, conclusion de contrats, contrôle des paiements).
• Sélection de logements à louer (appartements, chambres, maisons pour une longue période).

4. Services spécialisés (juridiques et financiers)

• Soutien juridique aux transactions (contrôle de la pureté de l'objet, préparation des contrats, enregistrement à Rosreestr).
• Aide à l'obtention d'une hypothèque (sélection d'une banque, approbation, y compris pour les programmes préférentiels et pour les familles avec enfants).
• Soutien à des opérations complexes (avec la participation de mineurs, de capitaux propres, de capitaux de maternité, de prêts hypothécaires militaires).

