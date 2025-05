MİSHANDİ Consulting

À propos de l'agence

Misyon ve vizyonun açıklaması:

Mishnadi Consulting'in misyonu, Türkiye'de yaşayan veya Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen kişilere, ihtiyaç duydukları tüm hizmetleri sunmak ve onlara yardımcı olmaktır. Bu kapsamda, iş kurma, konut satın alma, oturma izni alma, sağlık sigortası yaptırma, banka hesabı açma, Türkiye vatandaşlığı kazanma, vize alma, gayrimenkul satın alma, kiralama, para ve döviz değişimi ve VIP transfer gibi hizmetleri sunmaktadır.

Mishnadi Consulting'in vizyonu, Türkiye'nin lider danışmanlık firması olmak ve Türkiye'ye yatırım yapan kişilerin en iyi şekilde desteklenmesini sağlamaktır. Bu vizyon doğrultusunda, ffirma, hizmet kalitesini sürekli olarak iyileştirmeye ve müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmaya odaklanmaktadır.

Explication de la mission et de la vision

La mission de Mishnadi Consulting est de fournir aux personnes vivant en Turquie ou souhaitant investir en Turquie tous les services et l'assistance nécessaires. Dans ce cadre, la société offre des services tels que l'ouverture d'une entreprise, l'achat d'une maison, l'obtention d'un permis de séjour, la délivrance d'une assurance médicale, l'ouverture d'un compte bancaire, l'obtention de la citoyenneté turque, l'émission d'un visa, l'achat d'un immeuble, la location, etc., le change de devises et le transfert VIP.

La vision de Mishnadi Consulting est de devenir la société de conseil leader en Turquie et de fournir le meilleur soutien aux personnes qui investissent en Turquie. Conformément à cette vision, l'entreprise s'efforce d'améliorer continuellement la qualité du service et de maximiser la satisfaction des clients.

