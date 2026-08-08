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Mery Estate

гр.Несебър,ул.Плиска 9
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Agence immobilière
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Nos agents en Bulgarie
Anelia Grozeva
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PRO Silver
CARE ESTATE BG
Bulgarie, Pomorié
Année de création de l'entreprise 2018
Propriété résidentielle 2
Il n'y a pas de problème.недвиюими имоти юовеве от юет юодини.Il n'y a pas de lien entre les deux.отдаване од наем на недвими имоти, яарантираяа на клиента максималнасивие време и след скльване на сделката.(en milliers de dollars) Il n'y a pas de lien direct entre les deux.стта на недвияимат…
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BESTAY PROPERTY LTD
Bulgarie, Oblast de Sofia-ville
Année de création de l'entreprise 2004
Propriété résidentielle 17 Propriété commerciale 11 Terres 1
Bestay Property — une agence immobilière qui aide les gens à trouver ou à vendre leur maison, leur terre ou d'autres biens à Sofia et dans toute la Bulgarie. Nous aidons les entreprises à réussir, en acquérant ou en vendant des investissements immobiliers, des bureaux, des hôtels, des magasi…
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Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Bulgarie, Oblast de Sofia-ville
Année de création de l'entreprise 2013
Propriété résidentielle 283 Propriété commerciale 85 Terres 37
La société a été fondée en 2013. L'objectif principal de l'agence «Square» est une aide appropriée à l'achat ou à la vente de biens immobiliers. Nous aspirons à améliorer, pénétrer de nouveaux marchés en dehors de la Bulgarie, et être remarquables pour l'attitude envers nos clients.Notre mis…
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Oazis realty
Bulgarie, Nessebar
Année de création de l'entreprise 2020
Propriété résidentielle 1823 Propriété commerciale 128
Agence immobilière bulgare «Oasis Realty». Notre propre base de données comprend plus de 500 propriétés vérifiées exceptionnelles. Nous sommes situés sur la côte sud du pays à Nesebar ville.Nous vendons des appartements, des maisons, des objets d'investissement, des biens immobiliers primair…
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My Sunny Bulgaria
Bulgarie, Svilengrad
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 6 Location longue durée 1
Nous de "MySunnyBulgaria" sommes une entreprise avec une équipe jeune et dynamique, spécialisée dans le domaine de la médiation professionnelle pour la vente-commerce ou la location de relations pour tous les types de biens – résidentiels, commerciaux, bureau, industriels, parcelles et maiso…
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