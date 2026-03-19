  1. Realting.com
  2. Agences
  3. LUXUS HOMES INTERNATIONAL

LUXUS HOMES INTERNATIONAL

Dubai · Spain · England · Dom. Rep.
;
Laisser une demande
Voir les contacts
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2018
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Site web
Site web
www.luxus-homes.com
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

LUXUS HOMES est une agence immobilière internationale. Nous sommes spécialisés dans la vente de nouvelles propriétés de luxe sur plusieurs marchés tels que l'Espagne, Chypre, l'Angleterre, la Suisse, Dubaï et Miami. Notre équipe expérimentée, composée d'agents immobiliers professionnels et multilingues, vous offre un excellent service complet tout au long du processus d'achat-vente et après.


Notre philosophie est basée sur un grand professionnalisme, l'honnêteté, l'efficacité et la transparence. Nos agents s'engagent à respecter ces valeurs, afin que vous puissiez nous faire confiance. L'immobilier est notre passion. Nous ne vendons pas seulement des propriétés, nous vendons des émotions et une meilleure qualité de vie ! De cette façon, notre plus grand objectif est de rendre nos clients heureux et de réaliser leurs rêves d'accession à la propriété et de grands investissements. Pour cela, nous vivons et travaillons avec passion. 

Prestations de service

Notre offre de services tout compris :

- Expertise et expérience dans le domaine de l'immobilier neuf

- Évaluation professionnelle de vos besoins et conseil

- Offres intéressantes pour vous en fonction de vos critères de recherche

- 0 % de commission pour nos clients acheteurs

- Planification de voyage et organisation de visites

- Service de navette aéroport-hôtel-visites-guide touristique

- Vérification des contrats et des documents immobiliers

- Financement par des banques nationales jusqu'à une hypothèque de 70 %

- Compte bancaire national, numéro d'identification fiscale et visa

- Licence de location pour votre nouveau bien immobilier

- Mise en service de l'eau, de l'électricité et d'Internet

- Assurance habitation et système d'alarme

- Mise en relation avec des avocats et des conseillers fiscaux

- Architecture d'intérieur et gestion locative en tant que service supplémentaire

- Vol et hébergement dans un hôtel 5 étoiles de luxe pour votre voyage *

- Création d'une entreprise aux Émirats arabes unis (0-9 % d'impôts) *

 

* Si vous achetez un bien immobilier par l'intermédiaire de notre agence, nous réserverons vos vols et votre hébergement dans un hôtel spa 5 étoiles de luxe. L'offre comprend 2 nuits d'hébergement pour 2 personnes pendant le voyage pour signer l'acte d'achat. Cette offre de vols et de réservation d'hôtel ne peut être combinée avec d'autres promotions telles que des réductions ou des bons offerts par notre agence. Le service d'ouverture d'une société à Dubaï n'inclut pas les frais de licence commerciale ou d'autres frais éventuels tels que ceux liés au visa et à l'enregistrement du siège social.

Nos agents en Espagne
Voir tout 7 agents
Mario Dinescu
Mario Dinescu
205 propriétés
Solvita van Osch
Solvita van Osch
85 propriétés
Ilia Lorenz
Ilia Lorenz
46 propriétés
Kim Schmidt
Kim Schmidt
111 propriétés
Agences à proximité
Planeta
Espagne, Vega Baja del Segura
Année de création de l'entreprise 2015
Propriété résidentielle 47 Propriété commerciale 3
Planeta Spain est une société immobilière tournée vers l'avenir qui vous aide à trouver tout bien immobilier résidentiel ou commercial à votre goût. Nous vous aiderons à choisir votre future maison, vous présenterons tous les environs et attractions. Vous recevrez également des informations …
Laisser une demande
Mallorca Prime Homes
Espagne, Santa Ponsa
Nous sommes un agent immobilier avec de nombreuses années d'expérience dans la vente et la location de propriétés exclusives à Majorque.Nos collaborateurs sont hautement qualifiés et régulièrement mis à jour dans le domaine immobilier. Nous sommes fiers de pouvoir vous assister et vous assis…
Laisser une demande
WTG Spain
Espagne, Orihuela
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 1025
Aujourd'hui, de nombreux investisseurs du monde entier cherchent à acheter une propriété en Espagne. Et cette tendance est explicable, car le royaume Ibérique est presque un lieu idéal pour les loisirs temporaires, la résidence permanente et pour la location. Souvent, les étrangers sont t…
Laisser une demande
INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTAL, S.L.
Espagne, lAlfas del Pi
Année de création de l'entreprise 2007
SpainLuxInvest est l'un des meilleurs représentants dans la question de la vente de l'immobilier de luxe sur le marché espagnol, et plus particulièrement sur la Costa Blanca, offrant exactement ce que les gens veulent d'une vie de qualité et d'excellentes vacances en Espagne!Dans notre catal…
Laisser une demande
Ole Internacional / Casadebanco
Espagne, Orihuela
Année de création de l'entreprise 1997
Propriété résidentielle 1263 Propriété commerciale 16
Ole International est une agence immobilière établie à Costa Blanca en 1998, formée par une équipe de professionnels qualifiés ayant une vaste expérience dans le secteur immobilier.Dans notre entreprise, nous avons un large portefeuille de maisons à offrir à nos clients, de la Costa del Sol …
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller