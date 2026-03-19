LUXUS HOMES INTERNATIONAL

LUXUS HOMES est une agence immobilière internationale. Nous sommes spécialisés dans la vente de nouvelles propriétés de luxe sur plusieurs marchés tels que l'Espagne, Chypre, l'Angleterre, la Suisse, Dubaï et Miami. Notre équipe expérimentée, composée d'agents immobiliers professionnels et multilingues, vous offre un excellent service complet tout au long du processus d'achat-vente et après.
Notre philosophie est basée sur un grand professionnalisme, l'honnêteté, l'efficacité et la transparence. Nos agents s'engagent à respecter ces valeurs, afin que vous puissiez nous faire confiance. L'immobilier est notre passion. Nous ne vendons pas seulement des propriétés, nous vendons des émotions et une meilleure qualité de vie ! De cette façon, notre plus grand objectif est de rendre nos clients heureux et de réaliser leurs rêves d'accession à la propriété et de grands investissements. Pour cela, nous vivons et travaillons avec passion.
Notre offre de services tout compris :
- Expertise et expérience dans le domaine de l'immobilier neuf
- Évaluation professionnelle de vos besoins et conseil
- Offres intéressantes pour vous en fonction de vos critères de recherche
- 0 % de commission pour nos clients acheteurs
- Planification de voyage et organisation de visites
- Service de navette aéroport-hôtel-visites-guide touristique
- Vérification des contrats et des documents immobiliers
- Financement par des banques nationales jusqu'à une hypothèque de 70 %
- Compte bancaire national, numéro d'identification fiscale et visa
- Licence de location pour votre nouveau bien immobilier
- Mise en service de l'eau, de l'électricité et d'Internet
- Assurance habitation et système d'alarme
- Mise en relation avec des avocats et des conseillers fiscaux
- Architecture d'intérieur et gestion locative en tant que service supplémentaire
- Vol et hébergement dans un hôtel 5 étoiles de luxe pour votre voyage *
- Création d'une entreprise aux Émirats arabes unis (0-9 % d'impôts) *
* Si vous achetez un bien immobilier par l'intermédiaire de notre agence, nous réserverons vos vols et votre hébergement dans un hôtel spa 5 étoiles de luxe. L'offre comprend 2 nuits d'hébergement pour 2 personnes pendant le voyage pour signer l'acte d'achat. Cette offre de vols et de réservation d'hôtel ne peut être combinée avec d'autres promotions telles que des réductions ou des bons offerts par notre agence. Le service d'ouverture d'une société à Dubaï n'inclut pas les frais de licence commerciale ou d'autres frais éventuels tels que ceux liés au visa et à l'enregistrement du siège social.