LUXUS HOMES INTERNATIONAL

Prestations de service

Notre offre de services tout compris :

- Expertise et expérience dans le domaine de l'immobilier neuf

- Évaluation professionnelle de vos besoins et conseil

- Offres intéressantes pour vous en fonction de vos critères de recherche

- 0 % de commission pour nos clients acheteurs

- Planification de voyage et organisation de visites

- Service de navette aéroport-hôtel-visites-guide touristique

- Vérification des contrats et des documents immobiliers

- Financement par des banques nationales jusqu'à une hypothèque de 70 %

- Compte bancaire national, numéro d'identification fiscale et visa

- Licence de location pour votre nouveau bien immobilier

- Mise en service de l'eau, de l'électricité et d'Internet

- Assurance habitation et système d'alarme

- Mise en relation avec des avocats et des conseillers fiscaux

- Architecture d'intérieur et gestion locative en tant que service supplémentaire

- Vol et hébergement dans un hôtel 5 étoiles de luxe pour votre voyage *

- Création d'une entreprise aux Émirats arabes unis (0-9 % d'impôts) *

* Si vous achetez un bien immobilier par l'intermédiaire de notre agence, nous réserverons vos vols et votre hébergement dans un hôtel spa 5 étoiles de luxe. L'offre comprend 2 nuits d'hébergement pour 2 personnes pendant le voyage pour signer l'acte d'achat. Cette offre de vols et de réservation d'hôtel ne peut être combinée avec d'autres promotions telles que des réductions ou des bons offerts par notre agence. Le service d'ouverture d'une société à Dubaï n'inclut pas les frais de licence commerciale ou d'autres frais éventuels tels que ceux liés au visa et à l'enregistrement du siège social.