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Londra Estate LTD

Royaume-Uni, Londres
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Agence immobilière
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À propos de l'agence

Londra Estate LTD est une agence immobilière basée à Londres spécialisée dans les propriétés résidentielles haut de gamme à travers le Royaume-Uni, avec un accent particulier sur les zones les plus souhaitables de Londres. Nous offrons l'accès à de nouveaux projets de construction, à des possibilités d'investissement hors plan et à des maisons prêtes à déménager.

Notre équipe travaille en étroite collaboration avec les principaux développeurs et partenaires pour offrir des opportunités exclusives, des prix compétitifs et une expérience d'achat en douceur. Avec une clientèle internationale, nous aidons les acheteurs de toute l'Europe, du Moyen-Orient et de l'Asie, en assurant un processus transparent et efficace de l'enquête initiale à l'achèvement.

Site Web: https://londraestate.co.uk/

Prestations de service

Ventes immobilières à Londres et dans tout le Royaume-Uni, Investissements hors-plan et nouveaux projets de construction, Services de conseil en investissement, Approvisionnement immobilier adapté aux besoins des clients, Accès aux stocks exclusifs des promoteurs, Assistance pour les négociations et l'obtention de conditions favorables, Soutien tout au long du processus d'achat, Assistance et conseils aux clients internationaux.

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