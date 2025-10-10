Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
La mission de Tumanov Group est d'unir et de créer une communauté d'investisseurs et de particuliers qui ont choisi Phuket pour une vie heureuse et pour faire fructifier leur capital.
Nous travaillons exclusivement avec des biens immobiliers sur l'île de Phuket, en Thaïlande, sans dispers…
Real estate investment is one of the most reliable ways to save capital. A well-chosen object brings passive income of 6% per year. Phuket real estate rises in price due to increased tourist flow, construction restrictions and land limits. Phuket9 has been professionally engaged in investing…
PhuketBuyHouse fonctionne avec succès sur le marché immobilier de Phuket depuis 2008. Pendant ce temps, nous avons aidé un grand nombre d'étrangers à acheter des milliers de maisons de rêve. En choisissant nous, vous choisissez la qualité et la fiabilité. Nous travaillons de manière ouverte …
PhuketMix is not new to the real estate market in Thailand. For more than six years, we have been selecting the most lucrative offers for our clients that fully meet their expectations and wishes. Over the years, several dozen families with our help have acquired their dream home in Phuket. …
Vas Group est une marque connue à Phuket depuis 2016. Initialement développé comme une petite entreprise immobilière et de location de transport. Nous sommes créatifs, rapides et fiables, très travailleurs. En 2021, nous étions en tête des classements des services de voyage et de location. C…
