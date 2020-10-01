Just Prime Homes

  1. Realting.com
Russie, Moscou
Agence immobilière
2 années 10 mois
English, Русский
justreal.ru/
À propos de l'agence

Justreal est une agence immobilière leader avec un bureau à Moscou et des employés de l'entreprise en Turquie, Chypre, Chypre-Nord et les Émirats arabes unis. La société offre un large éventail de services immobiliers dans le monde, ainsi que des investissements immobiliers à court et à long terme.

Nous sommes sûrs d'être les meilleurs ! Justreal — une équipe de professionnels. Nous nous efforçons de devenir des partenaires fiables pour nos clients et nous visons à une coopération mutuellement bénéfique, qui répondra pleinement aux demandes les plus sophistiquées. Si vous avez besoin de conseils professionnels sur l'immobilier, contactez-nous. Nous répondrons à toutes les questions.

Prestations de service
  • sélection personnelle de biens immobiliers à l'étranger,
  • conseil sur l'achat de biens immobiliers à l'étranger et conseil en investissement,
  • assistance juridique et organisation de l'opération
  • solution des questions connexes: traduction et traitement des documents, examen des objets, etc.
  • planification fiscale et optimisation fiscale,
  • attraction des prêts bancaires à l'étranger,
  • l'enregistrement du permis de séjour et de la citoyenneté,
  • Gestion immobilière et service après-vente.
AWAY REALTY
Russie, District fédéral central
Année de création de l'entreprise 2007
AWAY REALTY est votre partenaire de confiance dans un monde d'immobilier et d'investissements étrangers. Des maisons. RU est une boutique immobilière d'élite à l'étranger, vous propose des objets d'investissement dans 7 pays européens populaires – Autriche, Allemagne, Espagne, Italie, Portug…
РБС
Russie, District fédéral de la Volga
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 95
RBS L'agence immobilière a été fondée à Saratov le 6 septembre 2006 et est l'une des entreprises les plus dynamiques du marché immobilier. Nous avons été l'une des premières agences immobilières Saratov à prêter attention au développement de domaines spécialisés: les marchés secondaires et …
ООО "Геометрия"
Russie, District fédéral central
Année de création de l'entreprise 2017
Propriété résidentielle 115 Terres 16
Federal Real Estate Agency -Geometry est une entreprise prospère en croissance rapide. A ses origines - une équipe d'experts avec plus de dix ans d'expertise en immobilier et plus d'un millier de transactions réussies réalisées par nos spécialistes. L'équipe de gestion est composée de trois …
ConPro
Russie, District fédéral central
Propriété résidentielle 1
La société a été créée en tant qu'entreprise d'investissement, il y avait accumulation de services sur les clients, sur la livraison d'équipementm, sur les projets écologiques, comme le traitement des eaux usées, le recyclage de différents types de déchets. Au cours du processus de travail, …
Городской Центр Недвижимости
Russie, District fédéral central
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété commerciale 3
Le City Real Estate Center est une société stable qui a obtenu la confiance des vendeurs et des acheteurs, non seulement en Russie mais aussi à l'étranger. Nous assurons l'ouverture et la transparence de chaque transaction, donc beaucoup de clients coopèrent avec nous depuis de nombreuses années
