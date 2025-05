À propos de l'agence

Notre société est l'une des principales agences immobilières professionnelles de Phuket, opérant depuis 2015. Nous ne vendons que des appartements – nous accompagnons les clients à chaque étape du chemin, du premier appel à l'obtention des clés (et même après).



Ce qui nous rend différents :



Soutien total : consultations, sélection de biens immobiliers, vérification des documents, soutien juridique, enregistrement de la transaction, enregistrement au Département des terres.

Approche analytique : nous fournissons aux clients des calculs de rentabilité, des modèles d'investissement, des comparaisons de projets, des prévisions de marché.

Service international: nous travaillons avec des clients d'Europe, de la CEI, d'Asie; nous parlons plusieurs langues.

Structure générale:

Posséder des bureaux dans plusieurs régions de Phuket, Pataya et Bali.

Départements de location, service après-vente, consultations de développement, gestion immobilière.

Avocats professionnels, analystes, soutien en matière de migration et de fiscalité.

Fiabilité : des milliers de transactions réussies, des partenaires permanents parmi les développeurs, une excellente réputation dans la communauté professionnelle.

Nous nous efforçons non seulement de vendre des biens immobiliers, mais de devenir un partenaire fiable à Phuket. Il est important pour nous que chaque client ressente confiance, compréhension et soutien.