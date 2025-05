À propos de l'agence

Chez Buildix Real Estate Investment, la division immobilière du Shark Group, nous mettons à profit plus de 27 ans d’expérience en développement et investissement sur la côte de la mer Rouge. Fondée en 2023, notre équipe est basée à Hurghada et dispose de bureaux à Sahl Hasheesh et au Caire. Plus de 50 experts multilingues unissent leurs forces pour vous offrir un accompagnement sur-mesure, qu’il s’agisse de villas de luxe, d’appartements modernes ou d’opportunités d’investissement à fort rendement.

Notre histoire

Nous sommes partis d’une conviction simple : acheter ou investir dans un bien doit être une aventure passionnante, non un parcours semé d’embûches. Grâce au savoir-faire du Shark Group et à notre approche personnalisée, nous transformons le processus immobilier en une expérience fluide et enrichissante, à vos côtés à chaque étape.