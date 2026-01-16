  1. Realting.com
Turquie, Gazipasa
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
4 mois
Langues
English, Türkçe
Site web
gazivisor.com
Temps de travail
À propos de l'agence

gazivisor est une marque d'immobilier, d'investissement et de conseil. Fondée par Erol Görgeç, l'entreprise s'appuie sur les connaissances, l'expérience et l'expertise acquises dans divers secteurs, notamment le tourisme et les services.

Prestations de service

Immobilier et investissement
Location et gestion immobilière
Conseil et assistance après-vente

Votre point de départ, du local au global. Nous vous proposons un accompagnement et un accompagnement à long terme, englobant une large gamme de solutions et une gestion des processus efficace, efficiente et dynamique.

Nos agents en Turquie
Erol Görgeç
