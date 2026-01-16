gazivisor est une marque d'immobilier, d'investissement et de conseil. Fondée par Erol Görgeç, l'entreprise s'appuie sur les connaissances, l'expérience et l'expertise acquises dans divers secteurs, notamment le tourisme et les services.
Immobilier et investissement
Location et gestion immobilière
Conseil et assistance après-vente
Votre point de départ, du local au global. Nous vous proposons un accompagnement et un accompagnement à long terme, englobant une large gamme de solutions et une gestion des processus efficace, efficiente et dynamique.