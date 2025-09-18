  1. Realting.com
Bulgarie, Municipalité de Varna
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2015
Sur la plateforme
10 mois
Langues
English, Русский, Български
Site web
www.era.bg/paradise
À propos de l'agence

ERA Paradise fait partie du réseau de franchise immobilier le plus réussi au monde, ERA Real Estate, avec plus de 50 ans d'expérience dans la création de produits et services axés sur le client. Le réseau ERA Bulgarie exploite plus de 40 bureaux dans presque toutes les villes régionales, ainsi que dans plusieurs petits centres municipaux situés stratégiquement.

En Bulgarie, ERA a des bureaux dans toutes les grandes villes, y compris Varna, Burgas, Sofia, Plovdiv, Veliko Tarnovo, Ruse, et Shumen, ainsi que dans les petites villes telles que Pomorie, Silistra, Yambol, Haskovo, Kardzhali, et d'autres.

Si vous avez besoin d'aide professionnelle lors de l'achat ou de la vente de biens immobiliers, n'hésitez pas à nous contacter! En Bulgarie, ERA représente plus de 15 ans d'expérience, de professionnalisme et de fiabilité !

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 03:56
(UTC+3:00, Europe/Sofia)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
