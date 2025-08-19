À propos de l'agence

Spécialisé pour apporter les meilleurs appartements en bord de rivière sur votre table, nous pouvons offrir les meilleures ventes et locations dans les zones en plein essor de Budapest.

Les résidences Duna-Pest, les plus beaux condominiums de luxe de Budapest en bord de rivière, sont situées dans le 9ème arrondissement du Millennium City Center, entre les ponts Petőfi et Lágymányosi.

Surplombant le magnifique panorama du Danube et de nombreuses caractéristiques les plus remarquables de Budapest, ces condominiums ultramodernes ont été conçus spécifiquement pour ceux qui choisissent de vivre un style de vie exceptionnel. Le design contemporain, le confort suprême, le panorama panoramique et les équipements et la technologie de construction les plus modernes ne sont que des exemples des nombreuses caractéristiques uniques offertes dans les premières tours de résidence de luxe de Budapest.