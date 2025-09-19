  1. Realting.com
Megbizhato Ingatlan

Hongrie, Cserszegtomaj
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2020
Sur la plateforme
4 années 6 mois
Langues
English, Русский, Deutsch, Hungarian
Site web
www.megbizhatoingatlan.hu
Nous avons démarré notre activité immobilière en 2020. Nous traitons également de la gestion immobilière et de la location.

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 12:11
(UTC+2:00, Europe/Budapest)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
09:00 - 18:00
Dimanche
Jour de congé
Mes partenaires
1 développeur
Nos agents en Hongrie
Csaba Csombordi
Csaba Csombordi
15 propriétés
