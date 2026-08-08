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Dgebua Luxury Real Estate

Géorgie, Tbilissi
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2014
Sur la plateforme
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Moins d'un mois
Langues
Langues
Русский
Site web
Site web
www.elisha.ge
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

Dgebua Luxury Real Estate est une agence immobilière d'élite avec 18 ans d'expérience sur le marché géorgien. Nous nous spécialisons dans la vente et la sélection d'appartements exclusifs, penthouses, maisons privées, villas, immobilier commercial et installations d'investissement à Tbilissi. Nous offrons une approche individuelle, un soutien total à la transaction, la confidentialité et un niveau de service élevé. Notre objectif est d'aider chaque client à trouver une propriété qui correspond à son style de vie, ses objectifs et ses attentes en matière d'investissement.

Prestations de service

Vente de biens immobiliers de luxe à Tbilissi.

Sélection d'appartements, penthouses, maisons privées et immobilier commercial.

Sélection des objets d'investissement.

Soutien professionnel aux opérations d'achat et de vente.

Consultations sur les investissements immobiliers.

Recherches immobilières individuelles à la demande du client.

Plein soutien des acheteurs étrangers.

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