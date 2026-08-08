Dgebua Luxury Real Estate est une agence immobilière d'élite avec 18 ans d'expérience sur le marché géorgien. Nous nous spécialisons dans la vente et la sélection d'appartements exclusifs, penthouses, maisons privées, villas, immobilier commercial et installations d'investissement à Tbilissi. Nous offrons une approche individuelle, un soutien total à la transaction, la confidentialité et un niveau de service élevé. Notre objectif est d'aider chaque client à trouver une propriété qui correspond à son style de vie, ses objectifs et ses attentes en matière d'investissement.
Vente de biens immobiliers de luxe à Tbilissi.
Sélection d'appartements, penthouses, maisons privées et immobilier commercial.
Sélection des objets d'investissement.
Soutien professionnel aux opérations d'achat et de vente.
Consultations sur les investissements immobiliers.
Recherches immobilières individuelles à la demande du client.
Plein soutien des acheteurs étrangers.