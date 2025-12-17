  1. Realting.com
DDA Real Estate

Indonésie, Cinere
;
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
2007
Sur la plateforme
1 année 6 mois
Langues
English, Русский
Site web
dda-re.com/
À propos de l'agence

Agence immobilière internationale, créée en 2007, fait partie du groupe «Business Lawyer». La seule Entreprise sur le marché qui opère dans plus de 400 villes en Russie de Kaliningrad au Kamtchatka, des bureaux en Turquie, en Thaïlande, à Bali (Indonésie), au Vietnam et le siège social à Dubaï (eau).

Nous vous choisirons un bien immobilier pour investir, louer ou vivre gratuitement avec un accompagnement complet de la transaction (notre travail est payé par le développeur).

Prestations de service

Nous sélectionnerons un bien immobilier pour que vous puissiez investir, louer ou vivre absolument gratuitement avec le plein soutien de la transaction (notre travail est payé par le promoteur).

- Garantie du rendement annuel des investissements;
- Des versements sans intérêt de 7 ans;
- Un soutien juridique gratuit;
- Garantie de sécurité pour les transferts dans une transaction;
- De meilleures conditions de vie et d'investissement;
- Grande base d'installations.

Temps de travail
Ouvrez maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 14:24
(UTC+7:00, Asia/Jakarta)
Lundi
10:00 - 22:00
Mardi
10:00 - 22:00
Mercredi
10:00 - 22:00
Jeudi
10:00 - 22:00
Vendredi
10:00 - 22:00
Samedi
10:00 - 22:00
Dimanche
10:00 - 22:00
Nouveaux bâtiments
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Villa MELASTI DREAM RESIDENCE
Bukit, Indonésie
depuis
$190,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 102 m²
2 objets immobiliers 2
Villa two minutes from the beach. The predicted ROI is 17%. Payment: 30% + installment plan for 7 payments of 10% each%. Interest-free payments for 12 months. A high-yield investment facility! Guaranteed price increase! MELASTI DREAM RESIDENCE complex with modern architecture. Interior d…
Agence
DDA Real Estate
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Villa OCEANIQ
Benoa, Indonésie
depuis
$450,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 117–159 m²
2 objets immobiliers 2
Villa à 80 mètres de la plage.Avantages: rendement jusqu'à 15% par an.Installations:- Piscine avec hydromassage;- Oui. Le système de maison intelligente;- Théâtre domestique;- Armoire à vin;- Entreposage.- Machine à laver;- Appareils électroménagers et analogues Bosch;- Plomberie Grohe, Vill…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Afficher tout Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Complexe résidentiel APARTMENTS CANGGU
Canggu, Indonésie
depuis
$145,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 4
Surface 40 m²
2 objets immobiliers 2
Appartement moderne avec vue sur l'océan.Appartements attrayants pour l'investissement. L'occupation moyenne de l'île est de 70 à 90 %. La saison touristique est de 365 jours. Le rendement de location est de 17 %. Le remboursement en 6 ans.Appartements avec une terrasse privée donnant sur l'…
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 6
Complexe résidentiel ALEX VILLAS COMPLEX 6
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$350,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 2
Surface 143 m²
1 objet immobilier 1
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 2 chambres
143.0
350,000
Agence
DDA Real Estate
Complexe résidentiel JAY GRAY
Complexe résidentiel JAY GRAY
Complexe résidentiel JAY GRAY
Complexe résidentiel JAY GRAY
Complexe résidentiel JAY GRAY
Complexe résidentiel JAY GRAY
Lesser Sunda Islands, Indonésie
depuis
$136,000
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Nombre d'étages 2
Surface 40 m²
1 objet immobilier 1
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
40.0
136,000
Agence
DDA Real Estate
Nos agents en Indonésie
Veronika Ismailova
Veronika Ismailova
31 propriété
