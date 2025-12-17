DDA Real Estate

Agence immobilière internationale, créée en 2007, fait partie du groupe «Business Lawyer». La seule Entreprise sur le marché qui opère dans plus de 400 villes en Russie de Kaliningrad au Kamtchatka, des bureaux en Turquie, en Thaïlande, à Bali (Indonésie), au Vietnam et le siège social à Dubaï (eau).
Nous vous choisirons un bien immobilier pour investir, louer ou vivre gratuitement avec un accompagnement complet de la transaction (notre travail est payé par le développeur).
Nous sélectionnerons un bien immobilier pour que vous puissiez investir, louer ou vivre absolument gratuitement avec le plein soutien de la transaction (notre travail est payé par le promoteur).
- Garantie du rendement annuel des investissements;
- Des versements sans intérêt de 7 ans;
- Un soutien juridique gratuit;
- Garantie de sécurité pour les transferts dans une transaction;
- De meilleures conditions de vie et d'investissement;
- Grande base d'installations.