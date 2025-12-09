  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Cyprus Life Estate

Cyprus Life Estate

NEW BAZAAR B BLOK 55. SOK. NO:1/11 ISKELE, TRNC (Northern Cyprus)
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
Sur la plateforme
Moins d'un mois
Langues
Langues
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Site web
Site web
cypruslife.estate/en
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Cyprus Life Estate є спеціалізованим міжнародним агентством з нерухомості, яке займається розміщенням нерухомості на півночі Шипра.
Nous accompagnons nos clients à chaque étape du processus d'achat — de la sélection du bien et la vérification juridique jusqu'à la signature du contrat et le suivi après-vente.

Grâce à notre expertise approfondie du marché et à de nombreuses années d'expérience, nous aidons les investisseurs, les acheteurs particuliers et les familles souhaitant s'installer à trouver la propriété ideale — qu'il s'agisse d'un investissement, d'une résidence secondaire, d'un bien locatif ou d'un domicile permanent.

Nous collaborons uniquement avec des promoters fiables et proposons des appartements modernes, des villas de luxe, des resorts avec vue sur mer ainsi que des projets à forte rentabilité situés dans les zones les plus recherchées de l'île.

Nos clients apprécient notre professionnalisme, notre transparence et notre approche personnalisée, qui rendent l'ensemble du processus d'achat sûr, agréable et sans stress.

Prestations de service

Nous offrons un ensemble complet de services immobiliers :

  • Sélection personnalisée de biens selon vos objectifs et votre budget

  • Conseil en investissement et choix de projets à haut rendement

  • Completment complet du processus d'achat , юридична допомога включно

  • Visites en ligne pour les clients internationaux

  • Service après-vente – aide à l'ameublement, à la location et à la gestion de propriété

  • Offres exclusives de promoteurs renommés, remises et plans de paiement avantageux

  • Сервіс багатомовний — français, anglais, russe, polonais, ukrainien тощо.

  • Conseils pour une installation à Chypre Nord — інфраструктури, школи, квартали, стиль життя

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 06:13
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Lundi
09:00 - 17:00
Mardi
09:00 - 17:00
Mercredi
09:00 - 17:00
Jeudi
09:00 - 17:00
Vendredi
09:00 - 17:00
Samedi
10:00 - 13:00
Dimanche
Jour de congé
Nos agents en Chypre du Nord
Mark Zhukov
Mark Zhukov
Agences à proximité
Lux home cyprus
Chypre du Nord, Girne Belediyesi
Année de création de l'entreprise 1998
Nouveaux bâtiments 1 Propriété résidentielle 71 Terres 5
Lux home cyprus est la principale agence immobilière de Chypre-Nord, fiable par des milliers de familles dans leur recherche de biens immobiliers.Si vous cherchez des appartements, bungalows, villas ou terrains dans le quartier Esentepe, Kyrenia, Famagusta ou Guzelyurt dans le nord de Chypre…
Laisser une demande
Luxury Life
Chypre du Nord, Gazimagusa Belediyesi
Année de création de l'entreprise 2013
Nouveaux bâtiments 2
Bonjour, mon nom est Ali. C'est Luxury Life est l'une des principales sociétés immobilières de Chypre-Nord.- Sur le marché immobilier pendant 9 ans. On nous fait confiance et on nous justifie.-Avec notre équipe d'avocats et de consultants en immigration efficaces, nous vous aiderons à achete…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller