  1. Realting.com
  2. Agences
  3. АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

Russie, Saint-Pétersbourg
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
1994
Sur la plateforme
Sur la plateforme
4 années 6 mois
Langues
Langues
English, Русский
Site web
Site web
aventin.ru/
Nous sommes sur les réseaux sociaux
À propos de l'agence

Le groupe d'entreprises «AVENTIN» a toujours fourni ses services à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad, mais il est récemment devenu un leader à Pskov, où ses bureaux sont également situés. Dans le même temps, AVENTIN réalise avec succès des transactions dans toute la Russie et à l'étranger sur la base d'accords de partenariat avec des sociétés immobilières et des promoteurs.

Notre mission est de maintenir le leadership dans la qualité des services et du soutien, par conséquent les principes principaux du groupe d'entreprises AVENTIN sont de haute qualité et une approche individuelle pour chaque client. L'équipe formée de professionnels aide à la fois les personnes physiques et les personnes morales à mettre en œuvre les projets les plus audacieux et à résoudre les problèmes de toute complexité. Nos spécialistes d'expérience, de haute compétence et de professionnalisme sont la clé de la solution réussie de nos clients.

Temps de travail
Fermé maintenant
Actuellement dans l'entreprise: 06:13
(UTC+3:00, Europe/Moscow)
Lundi
09:00 - 18:00
Mardi
09:00 - 18:00
Mercredi
09:00 - 18:00
Jeudi
09:00 - 18:00
Vendredi
09:00 - 18:00
Samedi
Jour de congé
Dimanche
Jour de congé
Agences à proximité
Konglomerat nedvizhimost
Russie, District fédéral du Nord-Ouest
La société opère principalement sur le marché immobilier de Saint-Pétersbourg et de la région de Leningrad, mais a également des ressources et des partenaires dans d'autres régions de la Russie et certains pays étrangers. Tous les employés de l'agence travaillent sur le terrain depuis plus d…
Laisser une demande
ООО СА "Деловой Квартал"
Russie, Belovo
Année de création de l'entreprise 2002
Propriété résidentielle 17
Il y a des gens qui ne savent pas.C'est pas vrai.La vie de l'enfantIl y a des gens qui ont besoin d'aide
Laisser une demande
На Петровке
Russie, District fédéral central
Année de création de l'entreprise 2007
Propriété résidentielle 43 Terres 2
Notre bureau «On Petrovka» est situé en plein centre de la capitale, où nos spécialistes peuvent facilement se rendre à une réunion d'où qu'elle ait lieu. Tous nos employés sont des professionnels hautement qualifiés avec une solide expérience immobilière. Nous organisons des offres d'achat …
Laisser une demande
Mobius
Russie, Serdobsk
Propriété commerciale 1
Investissements dans des projets internationaux lucratifs pour la reconstruction d'objets immobiliers
Laisser une demande
Даймонд
Russie, Koudrovo
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller