АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

À propos de l'agence

Le groupe d'entreprises «AVENTIN» a toujours fourni ses services à Saint-Pétersbourg et dans la région de Leningrad, mais il est récemment devenu un leader à Pskov, où ses bureaux sont également situés. Dans le même temps, AVENTIN réalise avec succès des transactions dans toute la Russie et à l'étranger sur la base d'accords de partenariat avec des sociétés immobilières et des promoteurs.



Notre mission est de maintenir le leadership dans la qualité des services et du soutien, par conséquent les principes principaux du groupe d'entreprises AVENTIN sont de haute qualité et une approche individuelle pour chaque client. L'équipe formée de professionnels aide à la fois les personnes physiques et les personnes morales à mettre en œuvre les projets les plus audacieux et à résoudre les problèmes de toute complexité. Nos spécialistes d'expérience, de haute compétence et de professionnalisme sont la clé de la solution réussie de nos clients.