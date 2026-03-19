Ardor real estate agency

À propos de l'agence

ARDEUR Groupe offre des services de conseil et de recherche de biens pour ceux qui souhaitent vendre, acheter, investir ou louer des biens immobiliers prestigieux dans la région de Kvarner, en Istrie et dans toute la Croatie, ainsi que pour ceux qui veulent gérer des transactions de haute qualité de manière confidentielle.

ARDOR a été créé à partir de l'idée visionnaire de son fondateur, qui a introduit un nouveau concept immobilier capable de combiner services, protection de l'environnement, et la recherche de la qualité et du bien-être. Notre plus grand atout est nos clients. Pour cette raison, nous construisons notre entreprise en fonction de leurs besoins spécifiques, en mettant notre expérience, nos compétences et notre professionnalisme à leur entière disposition.

Nous avons développé la capacité de comprendre et d'interpréter les besoins de nos clients, agissant comme des chercheurs de biens qui peuvent identifier et choisir les solutions les plus appropriées pour leurs objectifs spécifiques, parce qu'une maison ou un appartement n'est pas seulement une propriété, mais une valeur qui dure au fil du temps.