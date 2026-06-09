  1. Realting.com
  2. Agences
  3. Arbat Real Estate

Arbat Real Estate

г. Алматы, Медеуский р-он пр. Аль-Фараби 100
;
Laisser une demande
Type de compagnie
Type de compagnie
Agence immobilière
Sur la plateforme
Sur la plateforme
3 mois
Langues
Langues
Русский
Mes partenaires
1 agent 1 agence
Nos agents en Kazakhstan
Vitalij Salaev
Vitalij Salaev
Agences à proximité
Gold Business Kazakhstan
Kazakhstan, Karaganda
Propriété commerciale 2
Agence immobilière internationale GOLD BUSINESS KAZAKHSTAN travaille sur le marché immobilier depuis 16 ans.Nous travaillons dans le plein respect de la NORME NATIONALE DE LA RÉPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN: RÉELS SERVICES D'ÉTAT SUR LE REEL MARCHÉ DES ESTATS.La société se spécialise dans la vente …
Laisser une demande
Риэл Сити
Kazakhstan, Almaty
Propriété résidentielle 1 Propriété commerciale 2
Une vraie agence municipale. Fournit les services de haute qualité de vente et d'achat de n'importe quel immobilier, qu'il soit un objet modeste ou d'élite.Expérience étendue, spécialistes certifiés, base de données avec des objets exclusifs.Soutien juridique complet, consultations gratuites…
Laisser une demande
Dos Laisser une demande
Realting.com
Aller