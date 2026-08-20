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Alfredo Graf & Asociados

Pérou, Miraflores
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Type de compagnie
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Agence immobilière
Année de création de l'entreprise
Année de création de l'entreprise
2001
Sur la plateforme
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Moins d'un mois
Langues
Langues
English
Site web
Site web
www.alfredograf.com
Temps de travail
Fermé maintenant
À propos de l'agence

Depuis 1991, Alfredo Graf & Associates se distingue comme le premier fournisseur de services de courtage pour les investissements immobiliers commerciaux, industriels et résidentiels. Le succès de notre gestion réside dans notre compréhension profonde du marché local.

Grâce à notre expérience de plus de 30 ans de relations avec les investisseurs nationaux et internationaux, nous sommes la source d'information la plus fiable et le fournisseur de services le plus sûr pour les transactions au Pérou.

Prestations de service

En 2022, Alfredo Graf & Associates a fermé de nombreuses transactions importantes pour les investisseurs privés et institutionnels. Exécutant plus de transactions chaque année que nos concurrents dans le même secteur, nos experts en investissement offrent aux clients un aperçu inégalé du marché immobilier local.

Ces transactions comprenaient des propriétés commerciales, des bureaux, des propriétés industrielles, des terrains résidentiels et des entrepôts.

Nos agents en Pérou
Alfredo Grfa
Alfredo Grfa
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Pérou, Lurin
Année de création de l'entreprise 1993
Propriété commerciale 1
Nous sommes une société immobilière sud-américaine fondée en 1993 et basée à Lima, au Pérou. Au cours des trois dernières décennies, nous avons acquis une solide réputation en tant que spécialistes du secteur immobilier commercial, au service de clients locaux et internationaux. Bien que not…
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