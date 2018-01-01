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Novyy proekt v centre populyarnogo rayona Mahmutlar

Yaylali, Turkey
from
€122,500
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Description Description
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About the complex

Stay Property offers new apartments in the Mahmutlar - Alanya area. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1. The area of the apartment is from 47 to 94 m2. The distance to the sea is 1,300 meters. We immediately note that Mahmutlar is the most popular area. According to new data, the population of Mahmutlar is growing the fastest, and is more than 53 thousand people, and in the season 3-4 times more. This area is as built up as possible, the most popular among foreigners and always № 1 in the Alanya real estate market in demand for apartments. And the explanation for this is simple: in Mahmutlar the perfect combination of price, quality, as well as a large number of offers for any budget. At the same time, one should not forget that in the new houses of Mahmutlar excellent infrastructure, as well as the infrastructure of the district as a whole, is at the highest level. Mahmutlar infrastructure: in addition to a huge number of restaurants, shops, supermarkets, two farm markets, in Mahmutlar, soon the large Mahmutlar AVM shopping center with an area of 20,000 m2 will operate on the site of the Saturday market, a cultural center on a plot of 10 thousand m2, MahmutlarSpor sports complex and another project, including a basketball court, tennis court, locker rooms and social zones, as well as various commercial facilities on the actively built-up part of Ataturk Street.
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2024
New building location
Yaylali, Turkey

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Novyy proekt v centre populyarnogo rayona Mahmutlar
Yaylali, Turkey
from
€122,500
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Completion date: 2023
Недвижимость в Алании: квартира от застройщик в Обе Жилой комплекс располагается в районе Оба – самом развитом районе Алании. В обе можно легко найти школы, детские садики, супермаркеты, больницу, муниципалитет города, конные фермы, парки и скверы. Обу выбирают для постоянного места жительства за его близость к центру и хорошие пляжи. В центральной части района сосредоточены кафе и рестораны, как с местной, так и европейской кухней. Возле моря сосредоточены отели городского типа, куда любят приезжать на отдых европейские туристы. В Обе часто селятся европейцы. Уже более 20 лет европейцы выбирают этот район для отдыха и постоянного проживания. Последние несколько лет, этот район пользуется популярностью и у жителей СНГ. Жилой комплекс находится на участке 7100 кв.м. и состоит из 5 жилых блоков на 72 квартиры.  Расстояние до моря 2,5 км. На территории комплекса находятся жилые корпуса, инфраструктура и парковка. По периметру комплекса установлена система камер круглосуточного видеонаблюдения, доступ на территорию по кодовому ключу. В комплексе готовы ТАПУ и оформить право собственности можно сразу же. В жилом комплексе доступны планировки 1+1, 2+1 садовый дуплекс с собственным бассейном, 2+1, 2+1 дуплекс – пентхаус, 3+1 дуплекс-пентхаус, 4+1 пентхаус. В дуплексах 3+1 и 4+1 по всей квартире будет установлена система подогрева полов, а в квартирах 2+1 и 1+1 – подогрев полов будет установлен в ванных комнатах. Инфраструктура комплекса: Сервисный автобус до моря для жителей комплекса Летний бассейн с аквагорками в саду Беседки Площадки для барбекю Корт для тенниса, баскетбола, волейбола Детская площадка Парковка на 62 автомобиля СПА-комплекс: хамам, сауна, парная, массажная комната, джакузи, зона отдыха Фитнес салон Кинотеатр Игровая комната для детей Комната для отдыха Фундамент и крыша комплекса имеют дополнительную гидроизоляцию, что бы избежать повышенной влажности и обеспечить теплоизоляцию. Купить квартиру в Обе можно в рассрочку. Беспроцентная рассрочка от застройщика с первоначальным взносом 40% до июня 2023 года. Менеджеры компании Alanya Investment не только подберут для вас выгодные квартиры, но, так же, помогут оформить счетчики на свет и воду, страховку, устроить детей в детский садик.  
Residential quarter New apartments with a convenient location in Mahmutlar
Residential quarter New apartments with a convenient location in Mahmutlar
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The Sky Blue Plus is a complex with an excellent location, high-quality building, modern design, as well as professional management. A great option for your holiday, for permanent residence, as well as - investment. It is located at the very beginning of the Mahmutlar district, just 12 km from the center of Alanya and 40 km from Gazipasa Airport. The location will please everyone, from the windows there is a beautiful view of the mountains, the sea and the banana plantations. The bus service between the districts is very well developed, you can drive to any point of Alanya in a few minutes, there are bus stops nearby. The infrastructure of the city: shops, pharmacies, playgrounds, cafes and restaurants, and much more within walking distance of your new home. The house is 9 storeys built on the latest technologies using high-quality, modern materials. 1 + 1 one bedroom 2 + 1 two-bedroom 5 + 1 with five bedrooms (duplex) ranging in size from 66 m2 to 175 m2, a total of 32 apartments and 4 duplexes in the house. - the Internet; - satellite television; - intercom; - electric water heater; - built-in kitchen furniture; - marble kitchen countertop; - double glazed windows; - quality steel entrance doors; - lamps in all rooms; - decorative ceiling lighting; - built-in wardrobes in the bathroom; - glass shower; and much more. open poolсhildren's swimming poolwaterslidessun beds and umbrellas for sunbathingfenced areacaretakerlandscaped gardengenerator.
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Area 61–92 m²
2 properties 2
Completion date: 2024
Free selection of real estate. Objects from the best developers. Full legal support of the transaction. Yıldırım Panorama is a new residential complex located in Alanya, Avsallar district, within walking distance of the sea and the center. The distance from Injekum Beach is only 8 minutes. Yıldırım Panorama — is an ultra-luxurious project according to the standards of 5-star hotels and due to its location it offers a view of the Mediterranean Sea from the first floor. Infrastructure: - Pool; - Children's playground; - Turkish bath; - Sauna and steam room; - Massage room; - Jacuzzi; - Lounge; - Covered children's playground; - Fitness; - Table football, billiards and table tennis; - Cafeteria, restaurant and library; - Playground for football, basketball and volleyball; - Tennis court; - Garden chess; - Playgrounds for barbecue and camellias. Apartments for rent: - Interior doors; - Point lamps; - Bath cabins; - Kitchen cabinets; - Kitchen granite; - Steel door ( varnish ); - Window systems from PVC; - Modern showers. Why is it profitable to work with us: - We guarantee safe transactions with full legal support. - We will select for you the best promising objects for investment and life. - Let's tell you everything about the real estate market, about life in Turkey. - We will conduct a free consultation and save your time finding suitable options and buying. - We will select real estate for FREE. - We will help with the move. - We will show the object in person in Turkey or online. - We will help with obtaining resident status. - Foreign real estate from reliable developers from 3 million rubles. With pleasure we will answer all your questions, call or write!
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