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  3. Novyy zhiloy kompleks klassa lyuks v rayone Kyuchyukchekmedzhe

Novyy zhiloy kompleks klassa lyuks v rayone Kyuchyukchekmedzhe

Avanos, Turkey
from
€276,000
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4
Description Description
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About the complex

Stay Property offers new apartments in Istanbul – Kuciukchekmedzhe district. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1, 3 + 1. The area of the apartment is from 82 to 234 m2. Istanbul is the largest city in Turkey, which is located simultaneously in two parts of the world: Europe and Asia. The city is located on the shores of the Sea of Marmara and the Black Sea, separated by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital of Turkey, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities around the world. Istanbul is a city of perspectives, a cradle of history with majestic mosques, unique cultural heritage, thousands of attractions. Therefore, when buying an apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. Real estate projects are being built in modern Istanbul, which surprise with their scope and level of comfort. Complexes with original architecture are being built here, and recently resort concepts are gaining popularity, where there are indoor and outdoor pools, recreation areas, SPA. This property is suitable for obtaining Turkish citizenship. To clarify the details, write to us a chat, order a call or leave an application. We will be happy to help you!
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2023
New building location
Avanos, Turkey

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Novyy zhiloy kompleks klassa lyuks v rayone Kyuchyukchekmedzhe
Avanos, Turkey
from
€276,000
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Недвижимость в Мамхутларе: квартира от застройщика Махмутлар находится в 12 км на восток от Алании, между районами Каргыджак и Кестель. Первые 500-600 м от моря – это равнина с плотной городской застройкой не более 12 этажей, здесь сосредоточена основанная городская инфраструктура, развлекательные заведения и муниципалитет Алании. Махмутлар пересекают 3 основные улицы, которые тянутся параллельно морю: набережная, Барбаросс и Ататюрк. За улицей Ататюрк начинается холмистая местность, поэтому дома с удаленностью более 500-600 м от моря, чаще всего, имеют хороший вид на море. Улица Барбаросс находится на расстоянии 200 м от моря и на ней расположены самые популярные магазины, рестораны, кафе, а так же банки, ветеринарные клиники, салоны красоты. Набережная в Махмутларе имеет самый красивый вид на Аланийскую крепость и бесподобные закаты. Вдоль всей 10 км набережной проходят велосипедные и прогулочные дорожки, установлены тренажеры на открытом воздухе, высажены пальмы и цветущие кусты, а в парковых зонах установлены кафе и беседки для отдыха. На пляже в Махмутларе, преимущественно, мелкая галька и выбранные заходы в море среди больших плит. У каждого такого входа вы найдете небольшое кафе с шезлонгами и зонтиками, кабинками для переодевания, санузлами и душевыми. Через Махмутлар, по трем основным улицам, проходят городские автобусы, которые курсируют в сторону Алании. Остановки находятся на расстоянии 300-500 м друг от друга. Дорога до порта и центра Алании займет не более 20 минут. Жилой комплекс в Махмутларе состоит из 2 жилых домов на 100 квартир. Этот жилой комплекс начали строить в январе 2022 года и завершат в июле 2023 года. Территория комплекса составляет 4383 кв.м. Расстояние до моря 1000 м, вы будете в пешей доступности от городской инфраструктуры и, при этом, останетесь в нешумном месте. Это идеальное сочетание для отдыха! На территории резиденции в Махмуталре у вас много возможностей провести незабываемый отдых, даже не покидая свою квартиру в Турции. Инфраструктура резиденции состоит: Бассейн во дворе с детским отделением Детская площадка в саду Беседка Мангал в зоне для барбекю Крытый бассейн для зимнего времени Кафе и бар Фитнес салон Турецкая баня – Хаммам Сауна Паровая комната Детская игровая комната Безопасность жителей и гостей комплекса обеспечит кодовый доступ на территорию, и система камер видеонаблюдения по периметру и в местах общественного пользования. Если вы решили купить квартиру в Алании от застройщика, то ремонт вам выполнит застройщик. Стены будут окрашены, керамический пол, установлены входные и межкомнатные двери. В кухне будет установлена встроенная мебель с гранитной столешницей, раковина, смеситель. В ванной комнате установлена мебель, душевая кабина, сантехника, душевая кабина. Вы получите ключи от своей квартиры на берегу Средиземного моря в июле 2023 ода. До этого времени вы сможете купить квартиру в рассрочку от застройщика без процентов. Первый взнос составляет 50%. Менеджеры компании Alanya Investment помогут вам найти лучшую недвижимость и разработают индивидуальный план покупки квартиры. Оставьте свои контакты, воспользовавшись формой на сайте.  
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