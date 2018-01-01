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Novye kvartiry v uyutnom ZhK s infrastrukturoy - rayon Tyurkler

Avanos, Turkey
from
€105,000
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Description Description
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About the complex

Stay Property offers new apartments in Turkler - Alanya. The following layouts are presented in the residential complex: 1 + 1, 2 + 1.The area of the apartment is from 48 to 94 square meters. Distance to the sea 1000 meters. Famous for luxury hotels, Turkler occupies an important place in the tourism sector. There are few residential complexes under construction, but in the near future the area will develop. In Turkler, the new property is represented by luxurious complexes with the concept of hotel luxury. Here you can buy holiday apartments for rent, for permanent residence in the most comfortable conditions. There is a lunapark, a dolphinarium in Turkler. Many restaurants, shops, car rental services, travel agencies with excursions, souvenir shops. Social infrastructure is also available in neighboring areas of Konakly and Avsallar. The Kargi mountain river, which flows into the sea, passes through the area. On the shore of the bay with piers and breakwaters.
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2024
New building location
Avanos, Turkey

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Novye kvartiry v uyutnom ZhK s infrastrukturoy - rayon Tyurkler
Avanos, Turkey
from
€105,000
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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Completion date: 2025
Developer: Stay Property
Stay Property offers new apartments in Northern Cyprus in the Gazimagusa region ( Famagusta ).The residential complex presents penthouses 1 + 1 with an area of 105 to 118 square meters. The distance to the sea is 200 meters. Gazimagus or Famagusta is a large area of Northern Cyprus in the east of the island with its history and culture. Perhaps in no other region of Northern Cyprus there are so many attractions gathered in one place: Venice fortifications, the Ancient City of Salamis, Othello Castle, the Palace of the Venetian Governor, etc. The city is literally filled with history and, at the same time, modern life boils in it. Such a bright mixture of medieval architecture, the sounds of port life, trade activity and entertainment will not leave indifferent even the most sophisticated guest. The district has all the necessary social infrastructure for permanent residence – public and private hospitals, educational institutions, shops and shopping centers, numerous cafes and restaurants. This region houses one of the largest international universities in Northern Cyprus – East Mediterranean University. Northern Cyprus is one of the most attractive regions of the Mediterranean for the purchase of real estate by foreigners. Buyers are attracted by the mild climate and the best beaches on the island, with a gentle sandy entrance to the sea. Given the active development of the region and the growth of the pace and volume of housing construction, real estate in the Gazimagusa region is characterized by high investment and rental potential.
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