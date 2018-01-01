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  3. Proekt s bogatoy infrastrukturoy v rayone Bashakshehir Stambul

Proekt s bogatoy infrastrukturoy v rayone Bashakshehir Stambul

Avanos, Turkey
from
€454,000
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13
Description Description
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About the complex

We offer you new apartments in Istanbul – the Bashakshekhir district. The residential complex presents 4 + 1, 5 + 1. The area of the apartments is from 190.87 to 236.02 square meters. The largest city in Turkey on the shores of the Sea of Marmara and Black, and Europe, and Asia, is divided by the Bosphorus Strait. Istanbul is not the capital, but has become the cultural, industrial, financial center of the country, one of the most significant cities in the world. Istanbul is a city of prospects, a cradle of history, majestic mosques, a unique cultural heritage, thousands of attractions, so buying a new apartment in Istanbul, you will always be in the center of the world. The property is flat, depending on the areas. Near the sea are low houses, luxury villas. In sleeping areas there is a lot of high-rise construction, skyscrapers. Investments in Istanbul real estate will bring you good capital gains and high rental incomes, in the city there is a constant flow of foreigners, students, tourists, secured Turkish citizens from other regions. 
Property Parametres
The year of construction
The year of construction
2025
New building location
Avanos, Turkey

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Proekt s bogatoy infrastrukturoy v rayone Bashakshehir Stambul
Avanos, Turkey
from
€454,000
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I have interest in the property from your ad. I want more information about the property. What are the purchase conditions for foreigners? I would like to visit an apartment/house.. I would like to be informed about the total price (incl. tax, agency fee, etc.). Is it possible to buy with a loan/mortgage?
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